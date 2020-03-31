【復仇者聯盟4】刪減場景劇照絕密曝光　埋藏《奇異博士2》線索

去年上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），但一直也有延續不少話題，最近電影的攝影師Chuck Zlotnick就公開了一批絕密的幕後花絮及劇照，更有張刪減劇照暗藏有關《奇異博士2》的線索。

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映了差不多一年，最近電影的攝影師Chuck Zlotnick就公開了一批絕密的幕後花絮及劇照。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

《復仇者聯盟4：終局之戰》上映快要一年，但相關話題也一直受到影迷關注。早前，官方陸續公開一些未曝光過的藝術概念照。早前就有概念藝術師公開幻視悲劇的死狀，又有「美國隊長」帶領著「秘密復仇者」戰鬥的概念圖流出等。

攝影師Chuck Zlotnick公開的劇照中，肥版雷神一樣非常可愛。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

最近攝影師Chuck Zlotnick也在社交平台分享了一批照片，公開了當時的絕密拍攝過程，仲見到肥版雷神搭住鐵甲奇俠膊頭的合照。

另外，更有一張相片看到演出「奇異博士」的班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch與「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）對峙的新相，睇真一點這張相更埋藏了二人之後在《奇異博士2》合作的契機。據知，這張相應該是在《復仇者聯盟4》片尾，奇異博士在幫忙抵擋洪水的侵襲，而紅女巫就在一邊協助，才會拍下這張幕後劇照。

點撃即睇《復仇者聯盟4》隱藏劇照：