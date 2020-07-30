安祖蓮娜祖莉遭中學同學大爆料　未成年被母親迫食避孕丸

荷里活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）初出道時形象反叛，言行十分大膽，直至當上人母後才慢慢轉型，仲做埋聯合國難民署大使，成為女性典範。不過近日她的中學同學接受外媒訪問，除了公開多張從未曝光的照片，更大爆她未成年時的荒唐事。

聲稱是安祖蓮娜中學同學大爆其黑歷史，但又讚她為人慷慨。（網上圖片）

一名自稱為安祖蓮娜祖莉的中學同學，向外國媒體提供多張安祖蓮娜14歲時的照片，並透露其鮮為人知的少年生活。相中可見未成年的安祖蓮娜已經跟朋友一起喝酒及抽煙，爆料者透露她很反叛，除了喝酒抽煙，還會吸食大麻及迷幻藥。由於安祖蓮娜出身富裕，對朋友相當慷慨，經常毫不猶豫就借錢給朋友，亦十分關心露宿者，每次行街遇上這些弱勢社群都會施捨金錢或食物。此外，安祖蓮娜亦十分樂意支援被欺凌的同學，足見她善心十足。

安祖蓮娜與前夫Billy Bob Thornton經常放閃，有次仲當眾讓對方摸胸。（Getty Images）

安祖蓮娜祖莉的情史十分豐富，而爆料者亦指出她十幾歲時便有很多戀愛煩惱，會寫明信片或字條給朋友分享，其中一張明信片安祖蓮娜寫著：「我遇見完美男人，我不知道他的名字，他是個接吻高手，我不會再看到他了！」；她在另一張明信片透露認識了一名攝影師：「沒有人知道我喜歡他，他說想跟我一起工作，我都想，因為我想要他，他很完美，高、瘦、黑髮，住在公寓，但我覺得他像同性戀」。

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看來十幾歲的安祖蓮娜已有不少戀愛經驗，爆料者話安祖蓮娜的母親Marcheline Bertrand十分擔心女兒亂搞男女關係，早在她15歲時便強迫她服食避孕藥，不過反叛的安祖蓮娜反而沒有跟男生亂搞，仲將避孕藥沖落廁所。安祖蓮娜跟母親關係很好，後來父親Jon Voight有外遇，她對父親及其他親戚恨之入骨，寧死都不跟他們見面。

安祖蓮娜（左）遺傳了母親的美貌。（網上圖片）

爆料者提到安祖蓮娜的思想較負面，經常提及自殺，會質疑自己生存的意義。她曾經以當上禮儀師為目標，仲自學屍體防腐技術，平日喜歡去墳場遊玩，仲會拍照留念。不過後來安祖蓮娜獲發掘成為模特兒，之後更入行拍戲成為大明星，這些年少往事拿來當笑料還好。