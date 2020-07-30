名主持Ellen被爆偽善：放喪假即炒　節目高層成立小組調查

經常都會有明星、歌手上美國著名主持人Ellen DeGeneres的清談節目《The Ellen DeGeneres Show》宣傳新作，不過Ellen早前就接連被員工爆料，批評她為人偽善，「人前人後兩個樣」等指控，數爆Ellen 至少有七宗罪。 而最近華納高層終於宣布會對節目展開內部調查，將會向現任及前員工們做訪問談過去的工作經歷。

美國知名節目《Ellen Show》的主持人Ellen DeGeneres接連被員工爆料，批評她為人偽善。 (GETTY)

現年62歲的著名主持人Ellen DeGeneres，近幾個月接連被爆出為人虛偽，員工直批她是雙面人，私下不親切和藹、架子大，對人也很冷漠絕情，陸陸續續有更多人走出來對她作出指控。

據知 Ellen Degeneres年賺8,400萬美元。（Getty Images）

據外媒報道，事源是早前因為新冠肺炎疫情影響，《The Ellen DeGeneres Show》轉在家中錄製節目，但當時節目的30多位員工其實是毫不知情，他們在整個月裡完全沒有收到關於節目的工作時間、薪金，甚至連員工是否有受到疫情影響的關心也沒有。

Ellen DeGeneres直接找外判公司取代合作多時的班底到她家做節目，結果有員工就忍不住爆料，批評她為人偽善陰險。

Ellen DeGeneres在新冠疫情下，被指直接找外判公司取代合作多時的班底到她家做節目。（Ellen DeGeneres Facebook）

Ellen DeGeneres的負面新聞隨後就持續發酵，有受過她氣的員工指，在工作時被輕視、喪假都不能請，甚至有演員公開表示，Ellen是世界上最惡毒的人。」

點撃即睇Ellen DeGeneres被指控的七宗罪：

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華納成立調查小組展開內部調查

面對被指在疫情期間迫工作人員放無薪假、大幅扣減員工薪金、有喪事請假都要被解僱、保安人員批Ellen不尊重、不允許YouTuber用廁所等一系列指控，最近，華納兄弟電視公司（Warner Bros. Television）終宣布找來母公司華納兄弟娛樂公司的員工，與第三方公司組成調查小組，針對《The Ellen DeGeneres Show》內部展開調查，過程包括訪問現任和的員工之前工作時的經歷。