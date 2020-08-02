變種特攻｜導演被爆用角色換取性　片場吸毒發脾氣仲搞到狼人爆缸

超級英雄《變種特攻》（X-MEN）首集上映至今已有20年，系列一直深得影迷喜愛，最近有外媒報道指，執導頭兩集電影的導演拜仁辛格（Bryan Singer），拍戲時竟把現場搞得烏煙瘴氣，甚至連一眾主演包括曉治積曼（Hugh Jackman）、荷爾芭莉（Halle Berry）都聯合起來要威脅要退出拍攝。

《變種特攻》在2000年上映時，風靡全球，也間接打開了超級英雄電影的開端。（《變種特攻》劇照）

現年54歲的導演拜仁辛格，1995年導演的作品《非常嫌疑犯》獲得奧斯卡最佳原創劇本獎和奧斯卡最佳男配角獎，展開他的荷里活電影生涯。由拜仁辛格執導的《變種特攻》在2000年推出時亦大獲好評，成功開啟《變種特攻》電影系列及超級英雄電影的開端。

拜仁辛格曾多次捲入性醜聞，形象跌到谷底。（IMDB圖片）

《變種特攻》幕後拍攝竟然好淫亂？

不過，拜仁辛格曾多次捲入性醜聞，形象跌到谷底。據《Hollywood Reporter》報道，2000年他拍攝《變種特攻》時，原來在幕後導演做過很多令人不安、不適的行為，吸毒、發脾氣，選角過程甚至相當淫亂。

拜仁辛格被爆在片場吸毒、發脾氣，令演員無所適從。(GettyImages)

有指拜仁辛格當年曾找男同志好友來現場看拍攝，期間會假借電影選角的機會，找一些外表標緻的男生，讓他們出演一些角色，但實情是借此性侵對方。

飾演「魔形女」的Rebecca Romijn，因為事前要花費數小時上妝，但拜仁辛格一時興起說不怕就不怕，(GettyImages)

導演被指在現場吸毒兼發脾氣

據報道電影中有一位演員，在製作完成四個月後提起出了民事訴訟，聲稱他被拜仁辛格的商業夥伴、甚至三個與《變種特攻》無關的朋友強姦、輪暴。

拜仁辛格被指在拍攝時吸毒，脾氣亦很大，經常有遲到早退，飾演「魔形女」的Rebecca Romijn，因為事前要花費數小時上妝，但拜仁辛格一時興起說不怕就不怕，讓演員無所適從。

因為導演臨時要改拍有場戲，講所有主角都在X-Jet的場景，演出「狼人」的曉治積曼要在沒有特技協調員幫助下拍攝結果拍到流晒血（《變種特攻》劇照）

「狼人」拍攝時被折磨到流晒血

結果，拜仁辛格與其中一個製作人Tom DeSanto之間也起了爭執，當時Tom DeSanto知道拜仁辛格服用了麻醉劑後神志不清，更突然把下一天要拍的戲調到當日拍攝。

拜仁辛格與其中一個製作人Tom DeSanto之間也起過爭執。(GettyImages)

因為導演臨時要改拍有場戲，一個講所有主角都在X-Jet的場景，演出「狼人」的曉治積曼要在沒有特技協調員幫助下拍攝結果拍到流晒血。

主演們嬲到要罷工。(GettyImages)

主演們威脅要罷工 荷爾芭莉一句話串爆導演

製作人之一的Tom DeSanto立即叫停，但隔天電影公司竟站在導演拜仁辛格的一方，叫Tom DeSanto返回洛杉磯，這令一眾演員極度不滿，全部人穿起變種特攻的制服，去到拜仁辛格的辦公室，威脅他如果Tom DeSanto不回來，他們就劈炮唔撈。而荷爾芭莉串爆跟拜仁辛格說：「你可以親吻我的黑屁股」，這是多年來以來經常被報道的那句話，但一直沒有人知道背後故事的因由。

導演被控訴借《變種特攻》換取性

除了一眾演員威脅要罷工，當時也有年輕人甚至未成年人士，曾公開聲稱拜仁辛格以《變種特攻》的試鏡和角色以換取性。

據報道指當時也有人察覺有些小角色被沒有任何演出經驗的新人演出，大部分更是帥氣的男生。

當中演出「火狂」（Pyro）的Alex Burton，當時只有18歲，一位消息人士說，Alex Burton曾表示那次是拜仁辛格與他的友人Marc為他度身打造了角色。

《變種特攻2》的「火狂」戲份大增，拜仁辛格曾解釋「火狂」需要更有演技的人才可勝任，Alex Burton不適合繼續拍續集。（imdb圖片）

首代「火狂」告拜仁辛格的三個友人性侵

但後來《變種特攻2》的「火狂」戲份大增，角色改由Aaron Stanford演出，拜仁辛格曾解釋「火狂」需要更有演技的人才可勝任，Alex Burton不適合。

另一邊廂，Alex Burton就告拜仁辛格的三個友人性侵他，要求賠償，他聲稱自己受毒品威脅，在1999年7月至2000年5月這段時間裡受到三人的性侵犯，這段時間也涵蓋了拍《變種特攻》的時間。