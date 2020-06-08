【Marvel】傳變種特攻MCU成員名單出爐　今次X-Men竟然無狼人份？

全球影迷都在關注出身自漫威漫畫（Marvel Comics）、但直到Marvel所屬的迪士尼成功併購二十世紀霍士（20th Century Fox）後才能回歸漫威電影宇宙（MCU）的「變種特攻」（X-Men），將以何種面貌出現？近日有傳Marvel影片中的「變種特攻」成員將包括元老「鐳射眼」（Cyclops）、「暴風女神」（Storm）、Jean Grey以及電影登場過的「黑丑」（Nightcrawler）與「法官」（Havok），搭配只在影集出現的「雷鳥」（Thunderbird），和從未在任何真人版本現身的「陽炎」（Sunfire），並沒有之前FOX版中最被力捧的「狼人」（Wolverine）。

雖然這只是傳聞並未經證實，卻也引起熱烈討論，網友們認為Marvel這個策略不能說不好，畢竟過去的FOX版已經被嫌「狼人」戲分太膨脹、擠壓到其他人的空間，讓「變種特攻」淪為「狼人和他的伙伴」，況且曉治積曼（Hugh Jackman）雖然把「狼人」演得深入人心，卻和Marvel漫畫原作中「矮小粗壯」形象差很多，若是Marvel要處理這個角色，希望更忠於原著，不急著讓他趕快復出，多等一等，讓觀眾先把Marvel電影版「變種特攻」和曉治積曼的「狼人」心理上做好區隔，對於Marvel的新狼人也才公平。

過去的FOX版已經被嫌「狼人」戲分太膨脹、擠壓到其他人的空間，讓「變種特攻」淪為「狼人和他的伙伴」（《狼人：武士激戰》劇照）

在這些盛傳會出現的角色中，「變種特攻」隊長—「鐳射眼」過去都沒有很好的塑造，讓觀眾不明白他的領導地位從何而來，Marvel影迷希望「變種特攻」回歸Marvel後，這一點能大大改善。至於副隊長「暴風女神」在Marvel漫畫中與「黑豹」（Black Panther）頗有淵源，藉由「黑豹」來帶出「暴風女神」，似乎是頗為合理的。不管其他被點名到的角色是否真在Marvel影片中出現，至少「暴風女神」獲得青睞的可能性，絕對非常高。

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除了猜測哪位「變種特攻」成員會先登上漫威電影之外，粉絲也關心Marvel電影、影集何時正式復工？雖然由「緋紅女巫」（Scarlet Witch）為主的《WandaVision》傳出7月復拍，然而首部華裔英雄片「上氣」，雖片場在新冠肺炎疫情已穩定的澳洲，一般預期以其規模之大、人員之多，要能符合新的片場防疫規定復拍，恐怕還沒那麼快。

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