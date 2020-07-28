《變種特攻黑鳳凰》24歲蘇菲特納升格做媽媽　上周已誕下B女

外國女星蘇菲特納（Sophie Turner）憑《權力遊戲》（Game of Thrones）和超級英雄電影《變種特攻：黑鳳凰》（X-Men：Dark Phoenix）成名，去年跟美國男團Jonas Brothers的二哥Joe Jonas結婚，而在今年2月已經傳出蘇菲特納有喜，今早（28日）兩人終於公布蘇菲特納成功誕下BB女。

蘇菲特納今日宣布升格做媽媽。（Getty Images）

在兩人的聲明中，分享了兩人的BB女其實已在本月22日於洛杉磯出世，已為囡囡取名為「Willa」。事實上蘇菲特納早在2月已傳出有喜，其後兩人都非常低調，雖然兩人從未正面回應過即將會迎來第3位家庭成員，但二人外出時都有被拍到，蘇菲特納亦都收不起其腹大便便，當時已估計她快將會生B。

蘇菲特納在《變種特攻：黑鳳凰》中擔任新一任「Jean」。（電影劇照）

蘇菲特納跟Joe Jonas在2016年尾拍拖，去年5月結婚，今日做埋爸爸媽媽！（Getty Images）

據了解，其實24歲的蘇菲特納自結婚後就一直都想生BB，知情人事更有透露：「兩人對BB非常着迷，更感到很滿足，正在享受目前特別的一刻，並只向家人和朋友分享最新消息。」