港產片四大「渣男」戰力排名　第一位連曹查理都要做佢馬仔

曹查理接受開電視節目《開工大吉77》訪問，引起大家熱烈討論。曹查理在港產片中向來飾演斯文敗類，簡稱「人渣」角色，所以他在《警察故事續集》一句︰「我係人渣中嘅人渣」咁有代表性。

其實在8、90年代的港產片，電影界的反派角色一樣出眾，除了四大惡人，人渣方面一樣有四大，部分成功轉型，部分就一直渣到尾，自成一格的金「渣」招牌。

「想偷我雞！」（《賭俠》影片截圖）

第四位︰單立文

對於單立文，大家首先會諗起《賭俠》嘅侯賽因，唔使電腦分析，就算攝埋支牙簽落去睇，佢都係百分之一百嘅衰人。先叫張敏做嘢搞到星爺冇晒超能力，之後仲想「抽水」。知道劉德華會打電話畀賭神證實自己身份，就捉咗龍五同三叔做人質，再加句︰「我尋晚打畀契哥戈巴卓夫又係冇人聽」，奚落對方，結局當然被賭聖加賭俠制服。其實拍《賭俠》前，單立文已經拍咗《聊齋艷譚》、《潘金蓮之前世今生》，三級片都拍過，所以其演出可謂無包袱，有咁賤得咁賤。不過後來豹哥入咗TVB，形象入晒屋，仲不時同太太放閃。

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其實睇吳啟華演衰人角色好睇過程至美。（《九品芝麻官》影片截圖）

第三位︰吳啟華

吳啟華在電視劇年代已經演奸角，《流氓大亨》就係其代表作之一。去到影圈，仍然保持其衰格而精湛演出，先在《最佳損友闖情關》遭質四大損友，然後又踏入三級片之路，《玉蒲團之偷情寶鑑》、《滿清十大酷刑》都深入民心，不過最多人記得都係《九品芝麻官》的方唐鏡，跟星爺的嘴炮堪稱港片經典場面，特別係一句︰「咬我食咩？彈出彈入喎，打我吖笨？！」用到今時今日。吳啟華將角色演得淋漓盡致，但點估到一個翻生，戴番副眼鏡就可以喺電視劇《妙手仁心》演程至美醫生，成為一代師奶殺手？

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一句「我係人渣中嘅人渣」，賴皮到……（《警察故事續集》影片截圖）

第二位︰曹查理

曹查理絕對是港產片「人渣」角色的首選，他永遠去不到終極大佬的位置，就是身邊嘴多多的嘍囉，但每次出場都冇令人失望，唔令你憎佢都令你笑死。其中在《最佳損友》臭口奇，把口唔收仲臭過阿叻，就演得入型入格。

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（《精裝追女仔》影片截圖）

第一位︰翁世傑

剛才提到曹查理所演的角色，永遠去不到Big Boss級數，而翁世傑就往往是幕後大佬，又由於其外貌帶點淫邪，所以他在戲中的劣行離不開跟女色有關，最多人記得要數《精裝追女仔》，角色名都叫「趙定先」。戲中要撬周潤發牆腳，勢要追到張曼玉，當手下問佢點先為之追到手︰「梗係有朵花跌落地下畀我踩多兩腳嗰種啦！」完全是粵語長片催花情節。翁世傑拍過數十套作品，多演歹角。據網上記錄，他97年移民美國，隨後甚少看到他的演出，09年拍過一部在香港取景的法國電影《特攻闊少爺》，亦曾在香港上畫。