曹查理講盡賤人渣男心底話　幕後配音原來係呢位甘草王

早已退休，久未露面的影星曹查理，早前接受香港開電視節目《開工大吉77》訪問，節目尚未播出已引來極大迴響，可見曹查理所演的角色都已成為一代的集體回憶。

曹查理每次出場都會附上金句，總不令人失望，無論是《整蠱專家》單眼佬，還是《最佳損友》臭口奇，笑點每每抵死精準。不過除咗曹查理演得好，背後為他配音的幕後功臣都應記一功，而且他更是另一位大家熟悉的朋友。

久未露面嘅曹查理接受苑瓊丹主持開香港電視節目《開工大吉77》訪問，佢透露自己已退休拒接受訪問，純粹「俾面」苑仔出山。

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現年70歲的曹查理，入行38年，雖然一直演配角，但因為精湛演技，令他成為香港電影界賤男的專業戶，尤其把口衰到無人有，《最佳損友》入面臭口奇一角可謂度身訂造。現在就同大家回顧下曹查理的經典對白。

點擊重溫曹查理「賤精」對白

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盧隊長幕後發功

8、90年代的港產片，只有少數會由演員親自配音，大多以專業配音員負責，其中負責聲演曹查理的，其實係配音畀猛人盧雄，亦即是周星馳《回魂夜》入面的盧隊長，以及《九品芝麻官》的尚書大人。盧雄幕前的幽默大家都見識到，而他在幕後配音更是多變，曹查理這種賤精抵死風格更加是配出神髓，不過盧雄當年最多人找他是配外籍警官講廣東話，那種不鹹不淡的感覺一聽就認得。例如《賭俠》中一句︰「Next time you play Mahjong quietly」

盧雄在《回魂夜》的演出，由頭帶到落尾。（《回魂夜》影片截圖）