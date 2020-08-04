上氣｜中式宮殿場景曝光　楊紫瓊赴澳洲開工前接受病毒檢測

新冠肺炎疫情嚴重衝擊電影業，Marvel首部華人英雄電影《上氣》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），早前因有工作人員確診，加上取景地點澳洲疫情亦嚴重，在3月一度要煞停拍攝。

電影原定於2021年2月上映，相信現時也會要延後上映，有份演出的楊紫瓊上星期上載她在當地接受病毒檢測的照片，有指劇組最近已恢復拍攝，更有當地片場搭建的大規模場景新相流出。

《上氣》一眾演員大合照。（destindaniel IG）

《上氣》由華人男星劉思慕（Simu Liu）主演，是Marvel首部有大量華人演員的電影。由導演德斯汀丹尼爾克雷頓（Destin Daniel Cretton）執導，由劉思慕擔正，梁朝偉演大反派「傅滿洲」，半年前傳楊紫瓊有份演出，但未知她的角色細節。而進軍荷里活的陳法拉，就有指會演出重要角色Leiko Wu。

陳法拉將會演出Marvel超級英雄片《上氣》。（陳法拉IG）

據根據澳洲電視7News報道，停工多月的《上氣》終於在悉尼復工，更拍到劇組似乎搭建出一個中式宮殿的場景，從高空拍下的照片看來，中式村莊亦在興建中。

有指，楊紫瓊最近也為電影開工，她在上星期在IG上載她接受病毒檢測時的照片，演員之一的金球影后Awkwafina也有留言，而楊紫瓊之後亦有在IG分享多張照片。