《上氣》現場片段曝光　劉思慕Awkwafina疑似找到十環幫藏身地

Marvel Studios新戲《上氣》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），早前因新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）的影響，現處於停拍階段，飾演「滿大人」的梁朝偉更決定留在澳洲等待復工不會返回香港，近日Twitter上有一條《上氣》的現場片段曝光，爆出中國場景部分！

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13日上午才傳出《上氣：十環幫的傳奇》的現場照。（官方圖片）

男主角劉思慕以及Awkwafina首次以戲中的角色現身，Marvel在澳洲取景拍攝，搭出一條中國街道，背景似是一個地盤搭有棚架，又有很多垃圾堆滿鏡頭前，投入拍攝時有幾個人踩單車以及揸電單車在路上經過，鐵馬上寫有「前方施工」四個大字。

劉思慕以及Awkwafina的來到地盤的背影。（影片擷圖）

影迷推測該地盤其實是夜店或是地下組織的出入口，不過由於片中背景為中國街，又有指出極大機會是十環幫的藏身之處。此外，Marvel方面仍未公開Awkwafina在戲中擔任甚麼角色，而在片中只看到劉思慕以及Awkwafina的背影，兩人來到地盤前一同向上望了一眼，就這樣完結，未能看出兩人的關係和定位，不過有理由相信兩人會在戲中保持合作。

《上氣》原計劃於2021年2月12日在美國上映，受2019冠狀病毒病疫情影響，上映時間被推遲至2021年5月7日。（官方圖片）

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《上氣》現場片段：