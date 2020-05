【上氣】陳法拉加盟Marvel？　將會演出極重要角色對抗梁朝偉

Marvel Studios MCU第四階段新作《上氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings )受新冠肺炎疫情影響,早前暫停一切拍攝及製作,不過今早(21日)有《上氣》的好消息跟大家分享!

《上氣》原定於2021年2月12日上映。(官方圖片)

外媒《Murphy's Multiverse》爆陳法拉將會加盟Marvel《上氣》。(陳法拉IG)

21日凌晨根據外媒《Murphy's Multiverse》,突發爆出陳法拉有將會加盟《上氣》,Marvel更安排了一個極為重要的角色給她。加上,有人捕捉到陳法拉近日在社交平台上追蹤了《上氣》男主角劉思慕(Simu Liu)以及導演Destin Daniel Cretton,令人更加確信他們在近期內有接觸過!

外媒指陳法拉該照片是在《上氣》暫停製作時,人在當地隔離時所拍的。(陳法拉IG)

在較早前得知MI6的特工Leiko Wu將會出現在《上氣》之中,目前仍未傳出會由何人出演該角,相信現時陳法拉將會是最有力人選。Leiko Wu和Clive Reston其實是調查「十環幫」的神盾局特工,兩人曾是戀人,她更是位強大的武術家,不過後來Leiko Wu將會跟上氣一同對抗壞人,更會協助他打低「滿大人」(梁朝偉 飾)。

有指陳法拉將會演出「Leiko Wu」一角。(Marvel Comics)