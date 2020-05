《上氣》梁朝偉滿大人專訓練殺人機器　首演爸爸有影后做自己個女

超級英雄電影《上氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)將會是Marvel Studios首部華人英雄電影,《上氣》原定於2021年2月12日在美國上映,受新冠肺炎疫情影響,上映時間被推遲至2021年5月7日。

不過近日據外媒透露,除了劇情終於曝光外,同時都落實了女主角將會由她演出!