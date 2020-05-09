《上氣》梁朝偉滿大人專訓練殺人機器　首演爸爸有影后做自己個女

超級英雄電影《上氣》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）將會是Marvel Studios首部華人英雄電影，《上氣》原定於2021年2月12日在美國上映，受新冠肺炎疫情影響，上映時間被推遲至2021年5月7日。 不過近日據外媒透露，除了劇情終於曝光外，同時都落實了女主角將會由她演出！

劉思慕主演《上氣》的概念圖。（fandomwire圖片）

外媒日前爆料《上氣》的劇情內容以及角色關係，目前得知男主角「上氣」將由劉思慕擔正、梁朝偉飾演滿大人，同劇更有金球獎影后Awkwafina，但對於眾人的關係和角色未有深入的解說。

現時知道滿大人是位「武打監獄學校」的院長，專門將孩子送去孤兒院，鍛鍊他們成打鬥機器，而上氣正是其中一位小孩，從小在此修練，長大了的他希望逃離滿大人的魔掌，最終不幸地還是被滿大人找到，但滿大人竟然給他機會，且承諾會給他金錢、權力以及不會再追殺他。

《上氣》一眾演員大合照。（destindaniel IG）

借上氣奪指環

由於滿大人年紀漸老，不如以前一樣好打兼靈活，但又十分想得到傳說中的十枚指環，他就借此機會威迫利誘上氣，助他完成大業。滿大人跟上氣開出條件，可以選擇不下殺手，代價卻是要上氣去參加一場盛大的比武大賽，為他贏指環。加上上氣擁有異於常人的超能力，據知他將會擁有類似「影分身之術」的能力，在打鬥時可用這招讓自己和分身同時發起攻擊，所以滿大人都對他寄於厚望，相信他能奪取指環。

劉思慕以及Awkwafina來到地盤。（影片擷圖）

此外早前爆出的現場片段中，有一段拍到劉思慕跟Awkwafina在中國街景的工地前停留，似乎找到黑幫的地盤。消息指Awkwafina飾演Fah Lo Suee一角，在漫畫中Fah Lo Suee一直是上氣的姐姐，但在電影中改為滿大人的女兒，亦即是梁朝偉的女兒，並對上氣有愛慕之心，所以早前在片段中看到兩人並肩同行並不出奇。

Awkwafina將會扮演Fah Lo Suee。（Marvel Comics）