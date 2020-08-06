多圖｜職棒女神陳怡叡轉戰電影　自爆睇「18禁」影片學親熱

台灣校園電影《哈囉少女》將於8月7日台灣上映，電影全片高達99%都在台中進行拍攝，有不少台中的美景，而演員的部分，香港人未必太認識，分別有王渝屏、陳怡叡（Yuri）、林輝瑝、海裕芬主演，今次主要為大家介紹美少女陳怡叡！

台灣中華職業棒球的啦啦隊成員美女陳怡叡加盟演出《哈囉少女》。（電影公司圖片）

陳怡叡在《哈囉少女》飾演又傻又天真的王可茜，其實就是一名正宗「綠茶婊」（八婆），她在戲中首次上演親熱戲，訪問中自爆為拍好這場戲，特意上網睇「18禁」影片以供參考！後來被問及是如果收看時，她回應︰「有會員」！答案立即引起現場騷動。原來她所指的是OTT平台上的情慾戲，如此強調是不想大家以為她看盜版影片，十分搞笑。

陳怡叡先後擔任過中華職棒統一7-ELEVEn獅啦啦隊、Lamigo桃猿啦啦隊以及樂天桃猿啦啦隊的隊員。（Yuri IG）

25歲的陳怡叡其實是中華職業棒球的啦啦隊成員，現為Rakuten Girls的成員，除了啦啦隊以外，她更有推出過單曲、拍過迷你劇集、廣告等等，今年踩入埋電影圈，先後拍《練愛iNG》以及《哈囉少女》。

陳怡叡在較早前的訪問中，她自爆曾對心儀的男生傳訊息表白，完全沒想到反被派好人卡，但她仍不放棄，花了接近大半年的時間展開「付出模式」求愛，可惜最後沒還是沒有成功，竟然會有男生拒絕又靚又有身材的女生！

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