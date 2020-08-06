【反斗奇兵】粉絲爭論角色死亡議題近十年　第三集導演終交出答案

《反斗奇兵》（Toy Story）在1995年上映，其系列至今仍風靡全球，如去年上映的《反斗奇兵4》（Toy Story 4），電影除了獲得超過10億美元全球票房收入外，還勇奪第92屆奧斯卡金像獎最佳動畫，氣勢一時無兩。近日《反斗奇兵3》（Toy Story 3）導演Lee Unkrich在網上爆出一則讓粉絲震驚的消息，究竟是關於甚麼呢？

《反斗奇兵》系列至今仍然風靡全球。（《反斗奇兵3》劇照）

粉絲一直爭論究竟在《反斗奇兵》的世界，胡迪、巴斯光年、翠絲及牧羊女等玩具角色是否長生不老，皆因在《反斗奇兵3》中，胡迪等人被反派攬攬熊勞蘇送到輸送帶上，並面臨墜入垃圾焚化爐中，幸好他們在最後關頭獲三眼仔拯救，否則胡迪他們的命運將會非常悽慘。正因如此，這群玩具角色會否死亡至今仍然是一個謎。

究竟玩具角色在《反斗奇兵》的世界會否死亡一直都是粉絲的爭論話題。（《反斗奇兵》劇照）

然而《反斗奇兵3》導演Lee Unkrich最近在社交平台Twitter上終於解答了粉絲多年的疑惑，而他的答案是「否定」的，這意味著玩具角色不是長生不老，而是有機會死去的。Lee Unkrich回應：「他們只要存在就能活著，如果他們被徹底毀滅，如用焚化爐，他們就會永不超生。」

導演Lee Unkrich差點在《反斗奇兵3》中殺死這群可愛玩具角色。（《反斗奇兵3》劇照）

即使Lee Unkrich明確指出玩具角色是會死，但在《反斗奇兵4》時卻提出了另一個仍未解決的問題，就是能否為玩具創造生命。當時Bonnie透過垃圾製造了小叉。《反斗奇兵4》導演Josh Cooley曾解釋，指透過愛心及關懷就能在《反斗奇兵》的世界創造出生命。對於這理論，相信Lee Unkrich的理論更為可取。

《反斗奇兵3》的初期概念都曾考慮殺死巴斯光年。（《反斗奇兵3》劇照）

其實在《反斗奇兵3》的初期概念圖可以見到，當年迪士尼在棄用PIXAR轉用自家動畫公司Circle 7 Animation創作時，曾想過把巴斯光年弄死。可惜之後迪士尼成功與PIXAR再達成合作協議，之後才改由導演Lee Unkrich接任。沒想到導演Lee Unkrich與當時Circle 7 Animation的編劇Jim Herzfeld想法一致，但可惜最後仍沒有把想法實現。

胡迪等玩具角色險在《反斗奇兵3》中死亡。（《反斗奇兵3》劇照）

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