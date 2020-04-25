8歲男因新冠肺炎受欺凌　湯漢斯送厚禮兼以《反斗奇兵》歌作鼓勵

奧斯卡金像獎影帝湯漢斯（Tom Hanks）早前在澳洲患上新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19），現已康復返回美國的家休養當中，日前湯漢斯收到一封從澳洲8歲男孩寄出的手寫信，他講述自己因新冠肺炎遇上的經歷，最後更得到湯漢斯一份大厚禮。

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湯漢斯夫婦早前患上新型肺炎，現時已康復在家中休養。（Tom Hanks IG）

澳洲一位名叫Corona De Vries的8歲男孩因為名字的關係，被班上的同學欺負，稱他為Coronavirus，即是新型冠狀病毒，他在信上寫下「我很喜歡我的名字，但學校的同學叫我做新型冠狀病毒，我因此而感到非常傷心和憤怒。」一論訴苦後，最後祝願湯漢斯夫婦身體健康。

Corona De Vries收到湯漢斯的古董打字機後，即收到電視台的採訪。（影片擷圖）

得知事件後，湯漢斯為此特意準備了品牌同名為「Corona」的古董打字機，更附上心意卡給Corona De Vries來鼓勵他，因此Corona De Vries受到澳洲電視台的訪問。湯漢斯的回信寫到︰「我和太太收到你的來信都感到非常奇妙，我們已經回到美國，更在電視上看到你，我們很健康，即便康復了收到你的來信也讓我們感覺很好，早前從澳洲將這台打字機帶到黃金海岸，認為這跟你很適合，現在它又回到原來的地方，請你教懂成年人怎麼使用，並打字給我回信。」在信的最後更寫下《反斗奇兵》的主題曲歌名「我是你的好朋友！（You got a friend in ME）」更附上親筆簽名，而Corona De Vries收到湯漢斯的鼓勵後便受到電視台的採訪，他更覺得自己因此而變得出名了。