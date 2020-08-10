荷里活美魔女大檢閱　年過半百仲Fit過少女

觀眾對「美」的定義越來越進化，除了年輕貌美，風韻猶存的「美魔女」亦相當受歡迎，例如新版《蜘蛛俠》的「梅姨」Marisa Tomei，雖然年過半百但保養得宜，不止戲入面的鐵甲奇俠見到暈晒大浪，很多影迷都大讚梅姨索過少女。其實荷里活美魔女比比皆是，以下為大家盤點的N位，哪一位最合你心水？

呢張劇照真係Marisa Tomei近年代表作。（劇照）

Marisa Tomei（55歲）

別以為梅姨是個花瓶，其實她多次獲提名奧斯卡及金球獎，並於1992年憑電影《智勇急轉彎》（My Cousin Vinny）獲得奧斯卡最佳女配角，美貌與演技並重。

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究竟點操法先可以55歲都咁Fit？（IG圖片）

伊莉莎伯凱莉（55歲）

稱得上是英國最有名的美魔女，近年推出自家品牌泳裝，親身上陣拍宣傳照做生招牌，身形仲Fit過很多少女，實在厲害。

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姬蒂碧金素爾逆齡生長 ，男友亦越找越年輕。（IG圖片）

姬蒂碧金素爾（47歲）

入行近30年一直保持完美身材，跟21歲女兒站在一起只覺似姊妹，見她經常在社交網站上載健身片段，就知道想凍齡就要下苦功。

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