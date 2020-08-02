辛潘秘密再婚父女戀開花結果　太太比女兒仲年輕一歲

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奧斯卡影帝辛潘（Sean Penn）被指與拍拖4年的女友Leila George秘密結婚，展開第三段婚姻，新任太太現年28歲，比辛潘女兒還要年輕，父女戀開花結果。

辛潘首任太太是天后麥當娜。（IG圖片）

辛潘的情史十分豐富，舊愛都是鼎鼎大名的人物，包括兩位奧斯卡影后蘇珊莎朗頓（Susan Sarandon）與查理絲花朗（Charlize Theron），以及女神施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson），而兩位前妻分別是樂壇天后麥當娜（Madonna）及視后Robin Wright，辛潘跟後者育有兩名子女，分別是29歲的女兒Dylan Frances及27歲的兒子Hopper Jack。

辛潘女兒Dylan Frances是模特兒，是位大美女。（IG圖片）

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辛潘好友在IG洩密令婚事曝光。（IG圖片）

新任Leila George來自澳洲，父母亦是知名演員且年齡跟辛潘相近，2016年Leila到荷里活發展，同年跟辛潘開始交往，雖然雙方年齡相距31載，但發展得十分穩定，日前仲拉埋天窗。本身婚禮十分保密，但辛潘的監製好友Mike Medavoy的太太在Instagram爆料兼上載婚戒相，才令婚事曝光。

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