《Matrix》含變性隱喻？導演兄弟拍完變性做姊妹終認當年構想

一直以來，有很多不同的解讀認為1999年科幻經典《廿二世紀殺人網絡》是對跨性別者經歷的寓言。如今，該片編劇和導演之一莉莉華高斯基（Lily Wachowski）正式證實，這些想法是有意為之。

按圖重溫《廿二世紀殺人網絡》經典視覺：

+ 9 + 8 + 7

「我很高興，我們的初衷得以公開。」 Lily說。「但那時候外界並沒有準備好。」在2010年和2016年，華高斯基兄弟Larry和Andy，先後分別變性成為女人，並易名為蓮娜（Lana）和莉莉（Lily）。

雖然關於變性的隱喻是有意為之，但Lily也指出，這部關於「變身的欲望」的電影，來自於一個「神秘」的角度：

我不知道當我們寫它的時候，我的變性意識是如何呈現在我的大腦背景中的……我倆總是生活在想像的世界裡。這就是為什麼我喜歡科幻和幻想，喜歡玩龍與地下城（Dungeons & Dragons）的原因。這一切都是關於創造世界。我認為作為電影製作人，這讓我們獲得了自由，因為我們能夠想像那些在銀幕上看不到的東西。 《廿二世紀殺人網絡》導演與編劇Lily Wachowski

近年來，大眾對於變性群體越來越包容，銀幕上關於變性群體的作品也越來越多。惟當年華高斯基製作《廿二世紀殺人網絡》時，情況還沒有這麼開明，這大概也是為什麼他們到現在才公開的原因。

相關圖輯：10部Cyberpunk迷熱捧經典科幻片單：廿二世紀殺人網絡、銃夢…（按圖了解）↓

+ 17 + 16 + 15

【本文獲「時光網」授權轉載。】