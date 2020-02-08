【Matrix 4】奇洛李維斯造型曝光　網民︰拍緊《John Wick 4》？

等了又等，等足18年終於可以睇到由男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《廿二世紀殺人網絡4》（The Matrix 4），近日有影迷影到奇洛李維斯在三藩市開機拍攝，Neo的最新造型終於曝光，不過有網民反問：「係咪拍緊《殺神John Wick 4》咋？」

自2003年上映《22世紀殺人網絡3：驚變世紀》後，時隔18年，明年終於有得睇第4集喇！（電影劇照）

由於《廿二世紀殺人網絡4》以及《殺神John Wick 4》將會同日於2021年5月21日上映，看來是因為《殺神John Wick 4》要連戲的關係，Neo的造型都要遷就一下殺神，一改全黑長褸的形象，未知大家見到John Wick般的Neo有沒有驚喜呢？還是到時會不小心將John Wick代入到Neo當中，睇到人都精神錯亂呢？

10. 在12月12日，華納兄弟公布《廿二世紀殺人網絡》第四集將在美國時間2021年5月21日上映，與《殺神John Wick 4》撞期。（《廿二世紀殺人網絡》劇照／《殺神John Wick 3》劇照）

據知《廿二世紀殺人網絡4》在三藩市唐人街的Doug Dalton進行拍攝，由照片可見，Neo穿上休閒的灰綠色的冷衫和外套、牛仔褲和戴上冷帽，從服裝造型上，有顯著改變，不過他則留下殺神John Wick最標誌性的長髮和鬍鬚。

有網民打趣地將兩部電影混為一談，互相交換副題變成《Martix 4 : John wick》或是《John Wick 4: Martix》，又有人直言「佢係咪以後都用呢個look？」、「有咩造型可言」、「到拍Marvel都係呢個look」、「佢拍到80歲都唔會變」、「Matrix 4用鉛筆殺人」等等，似乎對他的造型冇變略有不滿兼帶點失望。

奇洛李維斯《廿二世紀殺人網絡4》最新造型曝光。（kron4news圖片）

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