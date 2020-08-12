43歲安雅近況曝光風采依然　經歷吸毒事件引退做少奶奶

台灣女星安雅於2000年代初曾拍過不少港產片，片約一部接一部，本來發展得還算不錯，但2002年捲入吸毒事件而令形象插水，之後轉攻內地市場但發展平平，2012年嫁人後就淡出演藝圈。近日其近照在網上曝光，43歲的她風采依然，顯然過少奶奶生活相當幸福。

安雅於《勝者為王》中飾演山雞太太，戲份不多。（電影截圖）

出生於台灣的安雅，6歲時隨家人移民美國，大學畢業後回流台灣一心當歌手，本已跟唱片公司簽約並錄製了3首歌曲，但因公司倒閉而令歌手夢碎。至於來港發展的原因，有指當年安雅在台灣夜場任DJ時獲香港媒體報導，後結識馬楚成而展開演員生涯，處女作就是《古惑仔》電影系列完結篇《勝者為王》，戲中扮演「山雞」陳小春的日籍太太，慘遭奸角張耀揚強暴。

於《勝者為王》中遭張耀揚強暴，都幾震撼。（電影截圖）

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入行兩年間安雅拍下十部戲，當中最為人所熟悉的是跟Maggie Q主演《赤裸特工》，算是代表作，不過觀眾對安雅最深印象的事跡，應該是2002年在台北跟蘇永康一起涉嫌服食及藏有搖頭丸而被捕，後被判入守所接受勒戒11天。往後安雅將工作重心放在內地，但人氣大不如前。2012年她宣佈跟拍拖10年的孔子第78代後人孔眾結婚，並承認懷孕5個月，翌年誕下兒子孔垂燊，自此淡出演藝圈。

安雅（前）與Maggie Q在《赤裸特工》博到盡，後者仲露點演出。（電影截圖）

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雖然已脫離藝人行列，但早幾年安雅仍有更新微博，分享湊仔及旅遊等生活事宜，但微博只更新到2015年5月中，之後就再無新消息。直至最近台灣媒體刊登她跟鍾麗緹的合照，雖然並非最新照片，但見年過40的她精神奕奕，仲有幾分星味，回歸普通人生活亦十分幸福。

鍾麗緹早前分享與安雅合照。（微博圖片）

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