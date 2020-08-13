《The Wretched》改編美國「皮行者」傳說　鄰居嗜獵殺小孩再生吞

由《怪奇物語》幕後班底製作的電影恐佈片《The Wretched》（台譯：《皮行者》）早前在美國上映，逆市下蟬聯6周全美票房冠軍。 這部片以美國駭人「皮行者」（Skinwalker）的靈異傳說為藍本，自古以來相傳有一種神秘力量，可以幻化成任何動物，甚至寄宿於人體的邪惡巫師，淨係睇預告已叫人不寒而慄。

由《怪奇物語》幕後班底製作的電影恐佈片《The Wretched》（台譯：《皮行者》）蟬聯6周全美票房冠軍。（IMDB圖片）

低成本恐佈片《The Wretched》（台譯：《皮行者》）在美國上映後獲不錯好評，電影由兩位導演Brett Pierce及Drew T. Pierce自編自導，據知二人從小就愛看恐怖電影，所以這次在劇本上其實集合了各種文化、多個民間傳說，尤其關於巫婆的神話和故事。導演在創作時更重看了不少80年代的經典懸疑、科幻及恐怖片。

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《The Wretched》講述正值叛逆期的男主角Ben因為父母分居，被送去和父親在小鎮度過暑假，但卻開始發生一連串的怪事，鄰居的孩子不時躲到Ben的家中，他漸漸察覺到隔壁的女主人的怪異行徑，原來她被一個來自森林的千年女巫所控制，四出獵殺孩子給妖魔食。

《The Wretched》講述正值叛逆期的男主角Ben因為父母分居，被送去和父親在小鎮度過暑假，但卻開始發生一連串的怪事，漸漸察覺到隔壁的女主人的怪異行徑。（IMDB圖片）

源自美國駭人傳說

淨係睇到預告都已經感到不安兼心寒，而電影其實是改編美國駭人的鄉野傳說「皮行者」及加入各種民間傳說的恐怖元素，營造「剝皮入骨」的恐怖氣氛。

據傳美國西北地區原住民，印第安族納瓦霍人（Navajo）自古流傳至今的說法，在他們的文化中「皮行者」是一種有害的女巫，能夠化身，擁有或偽裝成動物。

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隨時幻化成動物、寄宿在人體的邪惡巫師



傳說指出美國魔神仔「皮行者」具有一種神秘力量，能幻化成動物、能寄宿在人體的邪惡巫師，隨意能變換外觀，更能利用邪惡巫術害人。

「皮行者」是美國家傳戶曉的都市傳說，當中美國猶他州更被指是有最多「皮行者」的恐懼聖地，當地一處牧場，以超自然和飛碟事件聞名，被封為「皮行者牧場」（剝皮行者牧場Skinwalker Ranch）。

「皮行者」是美國家傳戶曉的都市傳說，當中美國猶他州更被指是有最多「皮行者」的恐懼聖地，一直有不少人到當地探個究竟。（影片截圖）

牧場發生一連串的恐怖事件

曾經有人聲稱在牧場附近看到不明飛行物體，夜晚又有兩眼血紅的人形生物在牧場徘徊。1974年出版的《猶他州不明飛行物》，書中就調查了當地較大範圍的飛碟目擊事件，超過百件目擊、消失和家畜被肢解的事件。

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有傳「皮行者牧場」一直發生很多詭異的事件，1994年謝爾曼一家人買下該地後就發現不對勁，例如，牧場主人家中的物品會貿然消失，之後再出現在怪異地點，曾經試過一支電鑽消失了數日後，被發現吊於屋後三層樓高的樹上。

晚上會經常發現天上有不明光點，男主人曾目睹一隻正常狼三倍大的巨狼在遠處瞭望之後還襲擊家畜，他連開三槍後巨狼居然毫無血跡沒有受傷。

有傳在牧場附近曾發生很多不尋常事件，家畜失蹤成為常態。（《The Wretched》劇照）

家畜被肢解竟無血跡

牧場主人的家畜失蹤成為常態，還有四頭母牛被發現被分屍在森林中，現場卻一樣無血跡，據知牧場主人曾找外星研究員，希望解開不明生物侵入家園、疑似飛碟出現的秘密等，但研究員最後因不明原因退出了計劃，有傳有研究隊在牧場曾遭遇很多不尋常事件，

一連串詭異的事件令很多人震驚，「皮行者」的傳說令人恐懼，同時讓人心感好奇，即使「皮行者牧場」荒廢了，但相關怪事也廣泛流傳，也同時成為了電影的取材。