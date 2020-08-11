泰臣復出｜玩命特訓同群鯊惡鬥三回合　最後輕鬆「擊斃」一條

前世界重量級拳王泰臣（Mike Tyson）早前宣布計劃重返擂台後，就開始一系列的訓練，務求在短時間提升至戰鬥級狀態。近日泰臣不僅在陸上訓練，還到水中加操，究竟他為何選擇在水中訓練呢？

前世界重量級拳王泰臣有份演出《葉問3》。（《葉問3》劇照）

50場勝戰44場直接KO對方

現年54歲的泰臣在1985年3月首次登上擂台，並只用了一局就贏得比賽。當年他還參加了15場比賽，全部都以KO獲勝，讓他慢慢地獲得關注。翌年，只有20歲的泰臣還成為了最年輕的重量級冠軍。在他整個職業拳擊生涯中，他共出戰58場，贏出50場，其中有44場是以KO擊敗對手。在2005年6月11日，泰臣打完最後一場比賽後便宣布從此離開拳壇。

現年54歲的泰臣在2005年6月11日宣布退休後，突然在今年回歸拳壇。（IMDb 圖片）

在今年較早時間，泰臣宣布重返擂台，而他復出的首場拳賽的對手是106年以來，首位由中量級拳王晉身成重量級拳王的Roy Jones Jr.。他除了積極訓練外，還作出新訓練。他參加了探索頻道（Discovery Channel）所舉辦的「鯊魚週」特備節目《Tyson Vs. Jaws: Rumble On The Reef》。泰臣需要與巴哈馬的鯊魚大戰三個回合，而他在比賽前先與當地的科學家一起訓練，好等他能習慣檸檬鯊、礁鯊及公牛鯊的特性。

泰臣未與鯊魚進行第一回合，就在船上嘔吐。（網上擷圖）

「他X的在做什麼？」

聽落好英，其實當事人好驚。挑戰的第一回合，是泰臣需要與一群重200磅的檸檬鯊在同一個籠下潛。然而挑戰仍未開始，泰臣就在船上嘔吐。當時泰臣稱：「我為甚麼要這樣做？他X的在做什麼？我這樣做非常愚蠢。」當他又被問及感受時，他坦承：「好怕死。」在第二回合，泰臣需要在公開水域將身旁的鯊魚推開。至於最後一個回合，泰臣需要潛至50英尺，然後將游過來的鯊魚徒手捉住，並用手抓住它的鼻子，從而把鯊魚達到「裝死」狀態。

點擊下圖即睇泰臣與一群鯊魚大戰「三回合」！

+ 17 + 16 + 15

完成挑戰後泰臣向紐約郵報（New York Post）表示：「我一直都非常害怕，並希望能有命完成這挑戰。」他續表示：「我雖然是一個頗嚇人的人，但在冒險方面就不是。」他還指出在籠中時非常緊張：「在那裡引發我幽閉恐怖症，但我憑慾望戰勝了恐懼，之後就變得更容易了。在我經歷多次失敗後，我就沒有恐懼感。」泰臣最後還認為未能與公牛鯊對戰是「牠害怕見到我」。泰臣徒手「擊斃」鯊魚的成就解鎖。

點擊下圖即睇泰臣其他相！