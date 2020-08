泰臣復出｜玩命特訓同群鯊惡鬥三回合　最後輕鬆「擊斃」一條

前世界重量級拳王泰臣(Mike Tyson)早前宣布計劃重返擂台後,就開始一系列的訓練,務求在短時間提升至戰鬥級狀態。近日泰臣不僅在陸上訓練,還到水中加操,究竟他為何選擇在水中訓練呢?

前世界重量級拳王泰臣有份演出《葉問3》。(《葉問3》劇照)

50場勝戰44場直接KO對方

現年54歲的泰臣在1985年3月首次登上擂台,並只用了一局就贏得比賽。當年他還參加了15場比賽,全部都以KO獲勝,讓他慢慢地獲得關注。翌年,只有20歲的泰臣還成為了最年輕的重量級冠軍。在他整個職業拳擊生涯中,他共出戰58場,贏出50場,其中有44場是以KO擊敗對手。在2005年6月11日,泰臣打完最後一場比賽後便宣布從此離開拳壇。

現年54歲的泰臣在2005年6月11日宣布退休後,突然在今年回歸拳壇。(IMDb 圖片)

在今年較早時間,泰臣宣布重返擂台,而他復出的首場拳賽的對手是106年以來,首位由中量級拳王晉身成重量級拳王的Roy Jones Jr.。他除了積極訓練外,還作出新訓練。他參加了探索頻道(Discovery Channel)所舉辦的「鯊魚週」特備節目《Tyson Vs. Jaws: Rumble On The Reef》。泰臣需要與巴哈馬的鯊魚大戰三個回合,而他在比賽前先與當地的科學家一起訓練,好等他能習慣檸檬鯊、礁鯊及公牛鯊的特性。

泰臣未與鯊魚進行第一回合,就在船上嘔吐。(網上擷圖)

「他X的在做什麼?」

聽落好英,其實當事人好驚。挑戰的第一回合,是泰臣需要與一群重200磅的檸檬鯊在同一個籠下潛。然而挑戰仍未開始,泰臣就在船上嘔吐。當時泰臣稱:「我為甚麼要這樣做?他X的在做什麼?我這樣做非常愚蠢。」當他又被問及感受時,他坦承:「好怕死。」在第二回合,泰臣需要在公開水域將身旁的鯊魚推開。至於最後一個回合,泰臣需要潛至50英尺,然後將游過來的鯊魚徒手捉住,並用手抓住它的鼻子,從而把鯊魚達到「裝死」狀態。

完成挑戰後泰臣向紐約郵報(New York Post)表示:「我一直都非常害怕,並希望能有命完成這挑戰。」他續表示:「我雖然是一個頗嚇人的人,但在冒險方面就不是。」他還指出在籠中時非常緊張:「在那裡引發我幽閉恐怖症,但我憑慾望戰勝了恐懼,之後就變得更容易了。在我經歷多次失敗後,我就沒有恐懼感。」泰臣最後還認為未能與公牛鯊對戰是「牠害怕見到我」。泰臣徒手「擊斃」鯊魚的成就解鎖。

