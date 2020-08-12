「水行俠」為老婆修復人生第一部車送驚喜　網民：超級寵妻狂魔

「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）與大自己11歲的老婆Lisa Bonet一向恩愛，積遜莫瑪更是一名「寵妻狂魔」，最近的傑作就是偷偷為太太修理兼翻新人生中第一部1965年「Ford Mustang」開篷愛車，炮製驚喜。

「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）與老婆Lisa Bonet經常一起出席活動，非常甜蜜。（GettyImages）

+ 4 + 3 + 2

一份準備了超過10年的禮物



「水行俠」積遜莫瑪在今個月初剛過生日滿41歲，最近他就為老婆Lisa Bonet準備了一份驚喜禮物，更在社交平台上載短片分享。

原來他私下偷偷為愛妻人生中第一部車—1965年「Ford Mustang」開篷車，進行翻新兼修理，他在片中表示︰「即使我不能重現她當時的回憶，但我可以重建它。 (I know we can’t relive a memory, but maybe we can rebuild one.)」

Lisa Bonet人生中第一部車是1965年「Ford Mustang」，愛車對她很有紀念價值。（影片截圖）

老婆人生中第一架車特別有價值



這架車對Lisa Bonet意義重大，是她17歲時自己花錢買下的車輪，當年這部車陪她在美國走過大小小的道路，滿載珍貴的回憶。

但經過35年的時間，原本這架車已耗損，車子外表都有很多鏽蝕，甚至連車頂頂篷都消失了。

+ 20 + 19 + 18

「水行俠」在片中沒有提到車子為何放置多年但沒有進行修理，他特別找了車廠及專業的人士，將這架1965年的福特野馬進行大改造。

雖然片段只剪輯成短短幾分鐘，但其實「水行俠」就透露自己花費了 14 年才真正完成這個巨大項目，絕對不簡單。

「水行俠」積遜莫瑪準備了一個大驚喜給太太。（影片截圖）

Lisa Bonet見到愛車勁驚喜

愛車經過修復和維修後，變得像新車一樣，換上新底盤，重新噴漆、換過皮革、修復引擎等等。

最後「水行俠」更與孩子一起為老婆送上驚喜禮物，他親自背起Lisa Bonet，當對方看到這部煥然一新的老車，感動得流淚，之後一起開車出發，sweet到呢！