哀愁灰姑娘｜田中圭土屋太鳳演技大爆發　幸福生活背後竟被控殺人

由田中圭、土屋太鳳主演的懸疑片《哀愁灰姑娘》（哀愁しんでれら）最近公開首條預告，二人在戲中飾演一對夫妻，育有一個女兒，故事更牽涉一場震驚社會的凶惡事件。

由田中圭、土屋太鳳主演的懸疑片《哀愁灰姑娘》最近公開首條預告。（劇照）

《哀愁灰姑娘》是導演渡部亮平原創的故事，的最新預告看到大悟（田中圭 飾）和小春（土屋太鳳 飾）這對夫妻，結婚的幸福場面，二人更育有一個女兒，由在Instagram擁有64萬粉絲的小朋友COCO演出，這次更是她首次拍戲。

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故事講述「小春」（土屋太鳳 飾）是一個在市政府工作的普通職員，她在一夜之間經歷了接連的不幸，祖父病倒被送進醫院，父親因醉酒駕駛被捕，自己的家竟起火，之後她更看到了戀人和自己同事有外遇。

面對這樣的打撃，她遇上了一位完美的男士「大悟」，獨自撫養8歲的女兒，「小春」接受了對方的求婚，表面上似找尋到自己的幸福。

《哀愁灰姑娘》是導演渡部亮平原創的故事。（影片截圖）

但在預告後段可以看到片段提到「為什麼這個女性會引發震撼社會的凶惡事件」，原來在某一日，小春犯下了一場震驚社會的事。

當中大家看到有穿着校服的女學生站在窗邊、大悟和小春一家三口的畫像眼睛竟發青光、有窗戶被噴上「殺人」的字眼，母親當著女兒面前脫下衣服的情節，到底小春犯了甚麼彌天大錯？電影將在2021年2月5日在日本上映。