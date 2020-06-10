田中圭拍床戲冇底線勁騷肌　回顧以往超大尺度激烈情慾戲

憑大熱BL神劇《大叔的愛》及推理劇《輪到你了》爆紅的日本男星田中圭，最近在新戲《暖男花店》（Mellow）中飾演一個溫柔的單身怕醜仔。

但其實田中圭私下操得好fit，以前都有過不少激情演出，盡顯健碩身材，演出不倫角色、大膽出軌床戲，裸露到連田中圭自己都覺得，「快要以男優身份出道」，可想而合尺度有幾大有幾激，非常引人入勝。

日本男星田中圭，最近在新戲《暖男花店》（Mellow）中飾演一個溫柔的單身怕醜仔。 （《暖男花店》劇照）

田中圭在新作《暖男花店》飾演一個花店店主「夏目誠一」，一個單身宣稱「花就是我的戀人」的怕醜仔。

「夏目誠一」暗戀著獨力經營拉麵店的店主木帆（岡崎紗繪 飾），但不敢表達愛意。田中圭在戲中的角色性情溫暖，角色桃花極盛很受女生歡迎，已婚人妻麻里子（友坂理惠 飾）甚至在自己老公面前向他表白，連初中生宏美都被他迷倒。

田中圭在新作《暖男花店》飾演一個花店店主「夏目誠一」，他暗戀著獨力經營拉麵店的店主木帆（岡崎紗繪 飾），但不敢表達愛意。（《暖男花店》劇照）

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演過不少「色氣全開」的不倫角色

而其實現年35歲的田中圭近年憑《大叔的愛》系列及日劇《輪到你了》而為人熟悉，他一直都沒有收收埋埋自己的好身材，拍情慾裸露戲都毫不錫身。

田中圭以往拍過不少「色氣全開」的不倫角色，與《大叔的愛》的「春田田」反差很大，演過不少走渣男路線的角色，不像現時的角色形象那樣正面。

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田中圭過往演過的角色，因為有不少床戲，都令他有機會大方曬出fit爆的身材，例如在日劇《DOUBLE FANTASY》，這部以女性性慾角度出發，極具衡撃力的作品，就是由田中圭和水川麻美主演，有不少超大尺度情節。

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拍大尺度性愛戲 以為自己「快要以男優身份出道」

《DOUBLE FANTASY》的田中圭演出一個背叛老婆雙重不倫的已婚男角色，這套劇集主打多床戲，大量情慾鏡頭掀起一時熱話，水川麻美演的角色是一個中年女編劇，她和老公在近郊生活，前電視台導播的老公離職之後，選擇在家的菜園種植，水川麻美雖然沒有不滿，但心中卻有很大的慾望。

結果，水川麻美重遇大學的初戀男友田中圭，大家都已婚但卻重燃慾火，大尺度的一連串床戲令田中圭都笑指，以為自己「快要以男優身份出道」 。

田中圭在《大叔的愛》間中都有騷肌的鏡頭。（影片截圖）

演撩妹高手 激情床戲再成焦點

除了出軌激戰人妻的情節，田中圭在去年的電影《脫單大作戰》演出撩妹的拒婚情場老手亦再度騷肌，與黑川芽合演的激情床戲更成為全戲的焦點，田中圭更被指只是「站在那兒就讓人感到他是個壞情人」，事關田中圭一改在《大叔的愛》的討好形象，飾演一位迷倒女生的型男牙醫「矢田部」，霸氣十足的溝女攻勢令女主角心癢難耐，結果在一次「醫生之夜」的配對活動中搭上了這位渣男牙醫，女方就邀請了他到自己的家發生關係。

在《不倫食堂》另一部講婚內出軌的劇集《不倫食堂》就改由男性角度出發，田中圭飾演有妻有子的普通公司職員，因為經常出差，每到不同都道府縣都會尋找當地美食，然後就會在餐廳遇上年輕貌美的人妻，一次過滿足兩個願望，品嚐盡各地美食之餘，同時品嚐包括安店祐實、今野杏南、葉加瀨麻衣、岩佐真悠子在內的人妻。

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