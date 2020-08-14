【少林足球】最頹「星女郎」李卉退出娛圈　有個重要角色銷聲匿跡

2001年上映的《少林足球》除了一眾主角夠經典，連配角３及其他小角色都相當出彩。當年周星馳舉辦「少林足球明星大招募」，千挑萬選揀中18歲的李卉，簽約旗下的星輝公司。夾著「星女郎」之名以為有大好前途，豈料李卉發展遠比相像中差，早年更淡出演藝圈，結婚生仔回歸平淡。

當年有傳星爺不滿李卉表現欠佳，在片場大罵她「連仆X都唔識」。（電影截圖）

有看過《少林足球》的觀眾，相信都會記得李卉僅於開場及片尾出現，而她唯一要演的就是仆倒。當年大家都以為她是女主角，或至少戲份不會比趙薇少太多，沒想到最後成為美女路人甲，連角色名字都沒有。雖然戲份不似預期，但好歹也算是「星女郎」，而且是星爺親手發掘的第一位旗下女藝人，往後發展理應不會太差，可是問大家李卉的代表作，應該就只有在《少林足球》誇張的仆倒場面。

只有在開場與結局稍稍現身，李卉可謂最少戲份的星女郎。（電影截圖）

李卉曾於微博簡介中自稱「過氣星女郎」，相當唏噓。（網上截圖）

其實當年星輝公司在內地發掘了好幾位演員，李卉跟其他新人的合約長達8至10年，可是公司未有為他們好好安排工作，幾乎都是投閒置散，奈何合約未到期，結果多年來都紅不起，浪費了大好青春，到合約到期，娛樂圈已換了幾代人。李卉算是幾位新人中工作機會較多，拍過《少年包青天2》等劇集，但始終發展不如意，捱到2014年才淡出娛樂圈，除了結婚生仔，她亦轉型當網紅直播主，定期更新微博。

近年李卉轉型當直播主，38歲的她外貌變化不大。（網上圖片）

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另一位比李卉更悲慘的是在《少林足球》中飾演少年「黃金右腳」的浦葉棟，名字的確陌生，因為他除了《少林足球》，就只演了一部星輝出品的電視劇《功夫狀元》，之後就銷聲匿跡。當年浦葉棟參加「少林足球明星大招募」時只有16、17歲，長相算英俊，仲有人讚他似林志穎，不過在《少林足球》演的是年輕版吳孟達，反差之大效果十足。

當年算幾靚仔，身高仲有181cm，本應幾有潛力。（電影截圖）

之後星爺讓浦葉棟在《功夫狀元》擔正，理應想力捧他，但這部劇竟成為他的告別作。有傳浦葉棟因為冇戲拍，為生計轉行當油漆工人，但見他在微博不時周遊列國，相信未至於生活潦倒，而且他於2014年與女友拉埋天窗，年過30明顯發福不少。

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