【少林足球】田啟文親證醬爆零NG　星爺私下解釋原來唔關演技事

田啟文（田雞）日前上新城電台接受《詩情廿四味》訪問，大談跟星爺周星馳合作，期間講到2000年拍攝《少林足球》時的點滴，仲親證坊間一個傳聞，話醬爆在饅頭店前嘅爆發Moment，真係一take過冇NG搞掂！

《少林足球》為周星馳帶來金像獎最佳男主角及最佳電影獎項。（《少林足球》劇照）

田啟文日前上電台接受訪問，重提跟星爺的合作點滴。（陳順禎 攝）

陳國坤拍足34 Take

2001年上畫的《少林足球》，是星爺正式衝出國際的代表作，更為他帶來香港電影金像獎影帝及最佳電影等榮譽。談到創作時，當年跟足全程的田雞，憶起周星馳對拍攝的嚴謹已達到吹毛求疵，閒閒地一個鏡頭都要Take廿次，其中四師弟陳國坤便首個中招。田雞︰「單是拍陳國坤出門一幕，足足拍了34 Takes，好痛苦，拍到陳國坤都想放棄自己。周生要求好高，所以大家都認同在他執導之下，冇可能有人做到一Take OK，但結果醬爆做到。」

陳國坤在戲中一個行出門口的鏡頭，便拍足34次。（《少林足球》劇照）

在饅頭店唱歌一幕，可謂電影的重頭戲。（《少林足球》影片截圖）

周星馳︰「你哋邊個做到吖​」

在《少林足球》入面，醬爆要在饅頭店門前講一段發人深省，激發起星爺及豬肉佬等人內心一團火。田雞︰「起初開拍，大家都在估至少要NG幾多次？我估起碼雙位數。然後當拍完第一Take，李力持正準備再嚟多Take時，周生突然一句︰『OK㗎喇！』」這個回應，的確震驚全場。

+ 15 + 14 + 13

一Take過！現場大家都呆了。田雞︰「第一場戲如是，去到第二場戲，周生又話收貨，到第三場戲又係一Take OK，大家開始覺得唔對路，我還特意問句使唔使嚟多過當保險？」結果周生終於講出一Take收貨的理由︰「佢做嘅嘢我根本做唔到，佢係做番自己，好自然，你哋邊個做到吖？你改佢就搵自己笨！頭先機器有冇事吖？冇吖嘛，咁OK啦！」田雞回想跟周生共事十多年，從未見過有人可以一Take過，連他本人都因經常忍不到笑而NG，可算是創下紀錄。