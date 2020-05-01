《少林足球》田雞親爆埋藏20年秘聞　原來阿Bob有份演最終慘被刪

提起星爺周星馳的電影，一定會諗起《逃學威龍》、《九品芝麻官》、《國產凌凌漆》、《西遊記》、《回魂夜》等等，而《少林足球》更是香港人睇到滾瓜爛熟的電影，近日戲中分別飾演三師兄和六師弟的田雞田啟文以及林子聰在訪問中大爆《少林足球》秘聞，埋藏足足20年的秘密今日終於都要爆喇！

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田雞爆料原來有位大家都認識的當紅藝人有份拍過《少林足球》！（電影劇照）

田雞講到《少林足球》有一個無人知道的秘聞，原來當年由馮勉恒飾演「汽車維修員」的戲份是後來加上，原本橋段早已拍好，而該戲份的主角更是大家都認識的阿Bob林盛斌，田雞講到阿Bob當時剛從外國回港，找他拍了一幕沙地踢波戲，本來已經拍好但星爺最終決定Cut走他，改成「汽車維修員」一段戲，相信《少林足球》應該是阿Bob首套電影，但就從未有人知道。

田雞話呢幕經典「汽車維修員」係後來改劇本先有。（電影劇照）

其後阿Bob今日（1日）接受《香港01》訪問講起《少林足球》時，他第一反應十分驚奇：「吓？《少林足球》？嘩，佢做乜冇啦啦講起嘅？」阿Bob對此事件重組一次，他：「首先好多謝田生同肥仔聰提起，不過佢哋記錯咗少少嘢，個時我大學Year 2未做電台，當時因為有線跟《少林足球》聯合搞咗個2、3000o人嘅interview，同學叫我去玩下就排咗幾個鐘，喺星爺、君如姐同李力持面前表演咗個小魔術，佢哋仲睇到拍晒手掌！」

阿Bob講到自己當時決定退出劇組未有感到可惜，不過的確是個非常好的經驗。（林盛斌IG）

阿Bob補充在第二輪面試時都有2、300百人，最後揀中了一位女仔同自己，而該位女士最終未有出現，最後他就跟隨大隊出發去珠海拍攝，去到見到星爺先是傾下有咩角色可以做，本來擔任沙地爛仔隊的隊長，原定戲份只是拍數天，已跟學校請假，但當拍好後卻因劇本改動的關係需要要重拍，但因為讀書的關係他決定離開劇組，他憶述當時《少林足球》的監製Connie姐跟他說：「吓？你走？周生好欣賞你喎！仲想揀埋你入《少林足球》隊做隊員。」不過因為拍攝長達2至3個月時間，仍在讀大學的阿Bob最終決定以學業為重，離開劇組返回香港。