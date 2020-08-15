【蘇州河】周迅20年前舊照力證無整容　雙馬尾髮型滲出內地少女味

以大膽爭議題材著稱的知名導演婁燁，不論是《頤和園》、《春風沉醉的夜晚》，到勇奪金馬獎六項大獎的《推拿》，都一再展現其過人功力。而今年20周年的《蘇州河》則是將婁燁推上國際的最早作品，不但一舉捧紅剛出道的周迅與當時的藝文片愛將賈宏聲，更在荷蘭鹿特丹影展奪下「最佳影片老虎獎」殊榮。

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《蘇州河》是婁燁的第三部長片作品，堅持自編自導，並在拍攝過程中仍一邊創作修改。當時婁燁獨具慧眼相中當時毫無名氣的周迅擔當主演，兩人在一次酒吧聚會上結識，婁燁立刻被周迅的純真美貌與機靈性格打動，看見了她的潛力，決定大膽起用她擔任女主角，而《蘇州河》後的周迅果真一戰成名躍上國際舞台，如今無疑是華語影壇代表性的影響力人物，不只四度入圍金馬獎，更曾以《如果．愛》奪得影后。

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儘管這部片後來未能在大陸上映，卻仍在影迷心中留下重要位置，被推崇為藝文電影界的地下神片。電影今年邁進20周年首度迎來數位修復版本，消息一出即引起海內外影迷爆棚熱烈討論，紛紛稱羨台灣影迷得以有機會進戲院朝聖這部經典之作。

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