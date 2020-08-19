【蝙蝠俠—俠影之謎】三級片港星參演　戲份對白多過陳冠希

荷里活名導基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《蝙蝠俠—黑夜之神》（The Dark Knight）不單來港取景，更讓陳冠希參演一個小角色。但其實早在2005年上映的首部曲《蝙蝠俠—俠影之謎》（Batman Begins）中，就有位港星演出，鏡頭與對白都比陳冠希多，究竟係邊個？

翁世傑參演《蝙蝠俠—俠影之謎》，同男主角基斯頓比爾有對手戲。（電影截圖）

翁世傑參演《蝙蝠俠—俠影之謎》逐格睇

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《蝙蝠俠—俠影之謎》講述Bruce Wayne變成蝙蝠俠前的經歷，其中講到他被中國警察拘捕，其中一位警官正是著名港產三級片男星翁世傑！熟悉八、九十年代港產片的觀眾，應該對翁世傑印象深刻，模特兒出身的他，八十年代初加入影圈，專演奸角或咸濕佬，代表作有《精裝追女仔》的「趙定先」與《最佳損友》的「徐定富」，聽個名都知衰格。

重溫翁世傑《精裝追女仔》精彩演出

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90年代起翁世傑拍下大堆三級片，《滿清禁宮王朝》呢幕吞烏蠅相當經典。（電影截圖）

90年代起翁世傑開始接拍三級片，當中不乏粗製濫造的低成本製作，越撈越霉到97後就移民美國，以洋名「Stuart Ong」在荷里活發展，拍過近20部影視作品，包括《蝙蝠俠—俠影之謎》、《紐約風雲》（Gangs of New York）及《新鐵金剛之不日殺機》（Die Another Day）等大片，2008年後再無拍戲。他在《蝙蝠俠—俠影之謎》飾演中國警官，跟男主角基斯頓比爾（Christian Bale）有不少互動，仲有幾句對白。

重溫翁世傑三級演出

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近年翁世傑幾乎沓無音訊，小編找到疑似他的Facebook帳戶，見他更新至2017年，有幾張與幾名男友人的合照，外貌變化不大。另外在LinkedIn中有一使用他照片的「Stuart Ong」檔案，顯示他曾在裝飾公司任美術總監，現於某鐘錶公司任職銷售及市場經理，兩家公司都在香港，難道翁世傑已秘密回流？

LinkedIn中有疑似翁世傑的檔案，10年前已轉行回港工作。（網上截圖）

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