【蝙蝠俠—俠影之謎】三級片港星參演　戲份對白多過陳冠希

荷里活名導基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)執導的《蝙蝠俠—黑夜之神》(The Dark Knight)不單來港取景,更讓陳冠希參演一個小角色。但其實早在2005年上映的首部曲《蝙蝠俠—俠影之謎》(Batman Begins)中,就有位港星演出,鏡頭與對白都比陳冠希多,究竟係邊個?

翁世傑參演《蝙蝠俠—俠影之謎》,同男主角基斯頓比爾有對手戲。(電影截圖)

翁世傑參演《蝙蝠俠—俠影之謎》逐格睇

《蝙蝠俠—俠影之謎》講述Bruce Wayne變成蝙蝠俠前的經歷,其中講到他被中國警察拘捕,其中一位警官正是著名港產三級片男星翁世傑!熟悉八、九十年代港產片的觀眾,應該對翁世傑印象深刻,模特兒出身的他,八十年代初加入影圈,專演奸角或咸濕佬,代表作有《精裝追女仔》的「趙定先」與《最佳損友》的「徐定富」,聽個名都知衰格。

重溫翁世傑《精裝追女仔》精彩演出

90年代起翁世傑拍下大堆三級片,《滿清禁宮王朝》呢幕吞烏蠅相當經典。(電影截圖)

90年代起翁世傑開始接拍三級片,當中不乏粗製濫造的低成本製作,越撈越霉到97後就移民美國,以洋名「Stuart Ong」在荷里活發展,拍過近20部影視作品,包括《蝙蝠俠—俠影之謎》、《紐約風雲》(Gangs of New York)及《新鐵金剛之不日殺機》(Die Another Day)等大片,2008年後再無拍戲。他在《蝙蝠俠—俠影之謎》飾演中國警官,跟男主角基斯頓比爾(Christian Bale)有不少互動,仲有幾句對白。

重溫翁世傑三級演出

近年翁世傑幾乎沓無音訊,小編找到疑似他的Facebook帳戶,見他更新至2017年,有幾張與幾名男友人的合照,外貌變化不大。另外在LinkedIn中有一使用他照片的「Stuart Ong」檔案,顯示他曾在裝飾公司任美術總監,現於某鐘錶公司任職銷售及市場經理,兩家公司都在香港,難道翁世傑已秘密回流?

LinkedIn中有疑似翁世傑的檔案,10年前已轉行回港工作。(網上截圖)

更多翁世傑近照