傳畢彼特擁「約炮手機」專門獵女　發言人竟只否認一半？

現年56歲的荷里活巨星畢彼特（Brad Pitt），自從於2016年與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）離婚後幾乎再無新戀情，就算有緋聞多數都得個講字，傳得最多的竟是跟前妻珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）復合。不過近日有消息指，畢彼特特設「約炮手機」只為跟女士約會交歡，不在乎天長地久，只在乎曾經擁有。

去年起頻頻有消息指畢彼特跟前妻珍妮花安妮斯頓復合，今年初二人出席電影頒獎禮時，不避嫌地親密交談。（Getty Images）

美國著名八卦媒體《國民問詢報》（National Enquirer）近日報導指畢彼特擁有3部手機，一部用於工作，一部跟親友聯絡，剩下來的是「約炮手機」，專門用作跟女士約會。自從跟安祖蓮娜祖莉離異，畢彼特一直都沒再發展新戀情，就是因為沉迷於跟不同女性的肉體關係，就算跟舊愛珍妮花安妮絲頓聯絡，都是用上「約炮手機」。

畢彼特與安祖蓮娜祖莉曾經是荷里活金童玉女，二人離婚令人大跌眼鏡。（Getty Images）

不過《國民問詢報》一向出名老作，去年末就曾報導畢彼特深夜帶女士到其洛杉磯豪宅過夜，仲寫到似層層，不過每次都有字無圖，當然今次亦不例外。但更吊詭的是，畢彼特的發言人只否認「約炮手機」的存在，但沒有否認跟很多女人有染一事，整件事相當耐人尋味。