月光寶盒｜周星馳朱茵戲假情真　前娛記爆料二人曾打算移民加拿大

由「星爺」周星馳、朱茵、莫文蔚主演的《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》和《西遊記大結局之仙履奇緣》，至今仍是經典中的經典電影，一來戲中對白令人印象深刻、二來戲中搞笑且無厘頭的風格特別，不過最重要的是當時有傳周星馳和朱茵假戲真做，《西遊記》撮合了兩人的戀情。

當年盛傳星爺跟朱茵戲假情真。（影片截圖）

近日有位香港資深娛樂記者「娛記豬皮」在抖音上大爆料，話說過去一直盛傳星爺跟朱茵拍拖時，被對方發現有莫文蔚的頭髮，於是嬲爆決定掟煲分手。不過今次爆料就講出另一版本，當中內情是因為1995年，星爺打算移民加拿大，甚至想帶朱茵一齊走，但提交多次移民申請都被駁回，最終導致分手收場，根本與莫文蔚的介入無關。更指星爺對朱茵寵愛有加、有情有義，不太可能因第三者而分開。

爆料指出莫文蔚並不是星爺跟朱茵分手的主因。（電影劇照）

據了解，當時星爺準備帶上朱茵一同移民加拿大，不過直到2001年都沒法申請成功，有傳失敗關鍵是星爺在電影合作單位上，故申請一直被駁回，該官司更打足7年。

香港前資深娛樂記者爆料星爺本想帶朱茵移民加拿大。（網上圖片）

不過星爺跟朱茵的情史，就連二人都不會提起，甚至沒有直接承認。即使到了2017年，朱茵作客內地清談節目《金星秀》時都只說：「我們拍戲時，是好對手」，就在主持逼問朱茵有否對星爺動過心時，她都只回應：「有才華的人都比較有怪癖，不太好相處」。

朱茵曾在節目中講過：「有才華的人都比較有怪癖，不太好相處」。（影片擷圖）

現時，朱茵早在2012年跟Beyond成員黃貫中結婚，囡囡黃鶯已經7歲，兩人婚後生活甜蜜，朱茵最近更跟蔡少芬、洪欣以及陳法蓉組成「港普F4」女子團體，十分搞笑。

早前朱茵、蔡少芬、洪欣以及陳法蓉組成「港普F4」女子團體。（朱茵微博）

而星爺現時58歲，至今仍未成家立室，3年前他出席節目時曾表示：「我現在這個樣子，你看，還有機會（結婚）嗎？年齡也越來越大了，我都害怕說出來自己的年齡了。」更一度傷感地說：「我現在這個年紀應該沒有機會（結婚）了吧。」另外星爺都有借用過自己的電影金句提醒大家：「一萬年太久了，別等那麼久，有什麼事情要馬上去做！」

星爺自言都冇信心和機會去結婚。（網上圖片）