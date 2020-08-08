周星馳深愛《悠長假期》　邀日向大介合作《喜劇之王》獲贈配樂

日劇男神木村拓哉的成名作《悠長假期》（1996），近日在「黃Viu煲劇平台」重新上架，更買下另外11套木村在富士電視台主演的劇集的香港播映權，迅即掀起重溫熱潮。 劇集當年極具話題，不少人為追劇去到旺角信和買老翻影碟。而該神劇其中一位粉絲更是星爺周星馳，他尤其鍾情劇中歌曲。普通粉絲鍾意首歌會聽多幾次或唱多幾次過下癮，但星爺就唔同啲，喜愛的便決定找他合作，為《喜劇之王》創作主題曲，將大師的創作放入自己作品處。

周星馳在創作《喜劇之王》，已經想營造一部非一般的喜劇，所以連音樂都有要求，要找日向大介先生參與。（影片截圖）

籌備《喜劇之王》時已決定要找日向大介

就當年的合作，《香港01》向當年有參與籌備《喜劇之王》的田啟文（田雞）做電話訪問，他憶述當年星爺的確好鍾意《悠長假期》，尤其音樂部分，於是在準備《喜劇之王》時，已決定要找劇中音樂創作的日向大介先生（即負責配樂的CAGNET領隊），為電影寫主題曲。「當時我負責聯絡日向大介，他身在美國，時差關係溝通上比較複雜，但他聽到都好樂意合作。」

田啟文當年除參與演出，更負責幕後大量籌備工作，包括聯絡日向大介先生。（資料圖片）

近日可以重溫《悠長假期》，不少人稱回憶返晒嚟。（劇照）

邀日向大介由美國來港看初剪版

創作需時，日向先生沒可能看完電影成品才創作，田雞只能口述故事大綱、橋段和細節，再由他構思音樂部分。「收到作品後，我們已經開始做後期配樂，當時負責配樂的是黃英華Raymond，有了初步製成品，便隆重其事，邀請日向先生來港看一次初剪版。」田雞更指日向先生非常友善，主動在電影配樂上給予意見。至於日向先生的作品就是莫文蔚主唱的《The Way You Make Me Feel》及《Fill Me》。

日向大介先生的贈曲，就用在這一幕處。（《喜劇之王》影片截圖）

重溫「我養你吖」一幕

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送出《悠長假期》配樂 襯托「我養你吖！」經典一幕

幾日的相處，星爺跟日向大介惺惺相惜，大師深感星爺對自己作品愛戴，臨別更爽快應承送出一段《悠長假期》的音樂，可免費放到《喜劇之王》上使用。田雞︰「最後這一節音樂，我們決定放到周星馳跟栢芝大嗌︰『我養你吖！』那一幕處，非常匹配。」成功將《悠長假期》與《喜劇之王》聯乘。至於有睇過《新喜劇之王》的朋友，都記得戲中有重演這一幕，亦使用同一段配樂，不過這次就要重新購買版權。

《新喜劇之王》重演同一幕