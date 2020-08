周星馳深愛《悠長假期》　邀日向大介合作《喜劇之王》獲贈配樂

日劇男神木村拓哉的成名作《悠長假期》(1996),近日在「黃Viu煲劇平台」重新上架,更買下另外11套木村在富士電視台主演的劇集的香港播映權,迅即掀起重溫熱潮。 劇集當年極具話題,不少人為追劇去到旺角信和買老翻影碟。而該神劇其中一位粉絲更是星爺周星馳,他尤其鍾情劇中歌曲。普通粉絲鍾意首歌會聽多幾次或唱多幾次過下癮,但星爺就唔同啲,喜愛的便決定找他合作,為《喜劇之王》創作主題曲,將大師的創作放入自己作品處。

周星馳在創作《喜劇之王》,已經想營造一部非一般的喜劇,所以連音樂都有要求,要找日向大介先生參與。(影片截圖)

籌備《喜劇之王》時已決定要找日向大介

就當年的合作,《香港01》向當年有參與籌備《喜劇之王》的田啟文(田雞)做電話訪問,他憶述當年星爺的確好鍾意《悠長假期》,尤其音樂部分,於是在準備《喜劇之王》時,已決定要找劇中音樂創作的日向大介先生(即負責配樂的CAGNET領隊),為電影寫主題曲。「當時我負責聯絡日向大介,他身在美國,時差關係溝通上比較複雜,但他聽到都好樂意合作。」

田啟文當年除參與演出,更負責幕後大量籌備工作,包括聯絡日向大介先生。(資料圖片)

近日可以重溫《悠長假期》,不少人稱回憶返晒嚟。(劇照)

邀日向大介由美國來港看初剪版

創作需時,日向先生沒可能看完電影成品才創作,田雞只能口述故事大綱、橋段和細節,再由他構思音樂部分。「收到作品後,我們已經開始做後期配樂,當時負責配樂的是黃英華Raymond,有了初步製成品,便隆重其事,邀請日向先生來港看一次初剪版。」田雞更指日向先生非常友善,主動在電影配樂上給予意見。至於日向先生的作品就是莫文蔚主唱的《The Way You Make Me Feel》及《Fill Me》。

日向大介先生的贈曲,就用在這一幕處。(《喜劇之王》影片截圖)

重溫「我養你吖」一幕

送出《悠長假期》配樂 襯托「我養你吖!」經典一幕

幾日的相處,星爺跟日向大介惺惺相惜,大師深感星爺對自己作品愛戴,臨別更爽快應承送出一段《悠長假期》的音樂,可免費放到《喜劇之王》上使用。田雞︰「最後這一節音樂,我們決定放到周星馳跟栢芝大嗌︰『我養你吖!』那一幕處,非常匹配。」成功將《悠長假期》與《喜劇之王》聯乘。至於有睇過《新喜劇之王》的朋友,都記得戲中有重演這一幕,亦使用同一段配樂,不過這次就要重新購買版權。

《新喜劇之王》重演同一幕