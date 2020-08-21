Netflix快過迪士尼開《木偶奇遇記》　「古一」「Hela」都有份

Marvel電影字宙中，「古一」泰達史雲頓（Tilda Swinton）與「死亡女神」Hela姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）可說是兩大令觀眾深刻的配角，最近就有消息指二人會合作Netflix新戲，單是聽到消息已叫人很期待。

迪士尼第二部動畫長片《木偶奇遇記》（Pinocchio）在1940年上映。（《木偶奇遇記》劇照）

荷里活除了迪士尼打算拍真人版《木偶奇遇記》，更落實找來湯漢斯(Tom Hanks)做老木匠一角，不過Netflix亦不甘示弱，搶先開套暗黑《木偶奇遇記》，不過就係動畫版。雖然係動畫，但卡士一點都唔弱，導演由2018年憑《忘形水》奪得奧斯卡最佳電影、最佳導演大獎的墨西哥大導演吉拿域戴拖路(Guillermo del Toro)負責。

《忘形水》的吉拿域戴拖路（Guillermo del Toro）。（網上圖片）

Netflix這套全新作品《木偶奇遇記》是定格歌舞動畫版，據講導演吉拿域戴拖路已籌劃超過十二年。新作的配音陣容，卡士強大，不少演員都是導演的老拍檔。

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有指，新作會是音樂動畫電影的風格，Netflix日前貼出導演拿著木偶的幕後照片，泰達史雲頓將會聲演「藍仙女」（The Blue Fairy）一角，相信能有機會聽到泰達史雲頓與姬蒂白蘭芝唱歌。

另外，還找來伊雲麥葵格（Ewan McGregor）配音「蟋蟀」（Jiminy Cricket）、Christoph Waltz、《怪奇物語》Finn Wolfhard、Ron Perlman等陣容參與，配搭相當有趣，大家要拭目以待。