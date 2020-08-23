陳木勝逝世｜《衝鋒隊》爆粗最經典　陳小春解釋「冚家X」原意

香港著名導演陳木勝今日（23日）傳出病逝的消息，讓影迷大感惋惜。陳木勝在1990年由電視圈殺入影壇，他執導的首部作品《天若有情》更成為經典。除了《天若有情》外，由劉青雲、陳小春、李綺虹及張達明等人主演的《衝鋒隊：怒火街頭》同樣非常經典，其中「冚家X」一幕更是精彩絕倫。

吳鎮宇在電影中是劉青雲的上司，前者最後慘遭「教授」殺害。（《衝鋒隊：怒火街頭》影片擷圖）

《衝鋒隊：怒火街頭》於1996年上映，電影的香港票房將近一千萬港元。當年陳木勝身兼導演、監製及編劇三職，而曾憑《桃姐》奪得最佳編劇獎的陳淑賢及馬偉豪都是電影編劇之一。

除了劉青雲及吳鎮宇外，李綺虹、張達明、林尚義及陳小春都有份參演。（《衝鋒隊：怒火街頭》影片擷圖）

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電影講述劉青雲飾演的朱華標原本是重案組沙展，可是他在破獲一宗綁架案時竟然辱罵及毆打當時飾演高級督察關悅誠的吳廷燁。當時朱華標辯稱關悅誠對他說房內並沒有人質，他們可以任意開槍擊斃綁匪。可是，最後一行人破門入來時，竟發現房內的綁匪仍劫持人質，最終有多名警員受傷。可是因為當時關悅誠與朱華標的對話沒有第三者聽到，於是後者因毆傷前者遭到處分而調往衝鋒隊。

「冚家X」大戰一觸即發。（《衝鋒隊：怒火街頭》影片擷圖）

可惜因為一次意外，曾經是朱華標上司的楊智龍（吳鎮宇飾）遭「教授」殺害。聽到這消息後，一向火爆的朱華標衝入關悅誠（吳廷燁 飾）的房間，並質問他如何處理此事。可是後者卻嘲諷前者「打多我一鑊，你就無得撈」，之後氣得朱華標向他爆粗「你老X，你隻冚家X」。

點擊下圖即當時一行人如何應付「冚家X」呢？