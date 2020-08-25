Black Adam｜狄維莊遜公開新造型　警告水行俠、神奇女俠小心

最近DC漫畫舉辦完線上虛擬漫畫節DC Fandom，看過多條新預告後，相信影迷們都非常興奮。其中一部DC英雄新作《Black Adam》接續《沙贊！神力集結》，由狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演，The Rock更亦食住個勢，在網上分享多張Black Adam的造型。

The Rock主演的DC電影《Black Adam》是其中一部令影迷期待的新作。（IMDB）

《沙贊！神力集結》去年在全球創下不錯票房成績，新作由狄維莊遜擔正，更是他首次加入超級英雄電影，角色Black Adam的能力拍得住超人。The Rock日前更在社交網上分享更多Black Adam的造型。

The Rock同步分享了《Black Adam》的前導預告片，亦加碼公開多張由插畫大師Bosslogic 與 Jim Lee 所畫的Black Adam造型概念圖。

Black Adam超能力強大逆天，是位超級反派兼反英雄的奸角，The Rock除了分享造型，更自拍了一條短片，點名警告「閃電俠、沙贊、水行俠、神奇女俠、蝙蝠俠及超人」，DC 超級英雄要小心，「一切都會變得不一樣，因為最強力量即將來襲，DC宇宙的權力架構即將改變。」The Rock直指DC現況會重新洗牌，片段最後以一個單眼微笑結尾，相當得戚。