【神奇女俠1984】DC Fandome釋出新預告　兩大反派聯手成最大亮點

由DC漫畫舉辦的線上虛擬漫畫節DC Fandome在香港時間周日（23日）凌晨1時舉行，官方找來《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）劇組打頭陣，出席者包括導演Patty Jenkins、姬嘉鐸（Gal Gadot）、基斯派恩（Chris Pine）、Kristen Wiig及Pedro Pascal。眾人與粉絲在線上交流後，官方便釋出電影的最新預告，最大驚喜相信是反派豹女的造型終於登場。

除此之外，適逢今年是《神奇女俠》劇集誕生45周年，在劇集飾演神奇女俠的Lynda Carter也特別出現並送上祝福。

Lynda Carter（右3）驚喜現身DC Fandome。（網上擷圖）

《神奇女俠1984》故事設定在1980年代美國與蘇聯互相對抗的冷戰時期，由首集導演Patty Jenkins回歸執導，姬嘉鐸及基斯派恩兩人分別繼續擔任神奇女俠與Steve Trevor。另外還有新角入的Kristen Wiig及Pedro Pascal，前者將飾演反派豹女；而後者則飾演終極反派商人Maxwell Lord。在今次的預告，影迷在首條預告釋出9個月後，終於見到豹女的真面目。

《神奇女俠1984》定檔年10月2日美國上映，相信全球粉絲都非常期待。（《神奇女俠1984》預告擷圖）

今次在DC Fandome釋出的《神奇女俠1984》最新預告長約2分半鐘，預告開首重回天堂島，見到當時仍是小孩的神奇女俠。之後鏡頭一轉，就看到長大成人的神奇女俠使用真言套索沿著宙斯擊出的雷電飛過。然而這都不是今次的預告重點，皆因今次的焦點落在兩位反派手上。影迷見到飾演商人Maxwell Lord的Pedro Pascal如何誘導Barbara Ann Minerva成為豹女，以及他如何透過許願帶給他超能力。

由Kristen Wiig飾演的Barbara Ann Minerva，今次預告有不少畫面，而且影迷還見到她成為豹女的造型。（《神奇女俠1984》預告擷圖）

而另一重點當然是豹女與神奇女俠的戰鬥，當時見到仍未成為最終形態的豹女成功擊許神奇女俠：「我要成為頂級掠食者…輪到我發威了。」之後去到預告的後後，影迷終於見到Barbara Ann Minerva的豹女最終造型，配上大量的動作場面，還有首次見到豹女的旋轉攻擊招式，隨即惹來不少粉絲熱議。從目前最新的預告來看，跟較早前流出的劇情大綱非常相似，所有事的發生都是因為一顆具有神力的神秘石。

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原定去年12月上映的《神奇女俠1984》，電影在受新冠肺炎影響前，已經兩度改期。之後電影受新冠肺炎影響而被迫兩次延期，目前電影定檔在今年10月2日美國上映。