【新蝙蝠俠】DC電影主席爆發展新方針　旗下電影將朝平行宇宙出發

由DC漫畫舉辦的線上虛擬漫畫節DC Fandome在香港時間周日（23日）凌晨1時舉行，官方除了發布多條電影及遊戲預告外，還找來幕後團隊解構電影的最新發展方向。當中最讓影迷期待必定是由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的全新DUEU電影《蝙蝠俠》（The Batman），就連DC電影主席Walter Hamada都忍不住大爆DCEC的未來發展方針。

DC電影主席Walter Hamada指羅拔柏迪臣主演《蝙蝠俠》將發生在另一個地球上。（《蝙蝠俠》預告擷圖）

由Matt Reeves執導；羅拔柏迪臣、Zoë Kravitz及Paul Dano等主演的《蝙蝠俠》，官方日前發布了全新的前導預告，從預告可以見到電影風格非常暗黑，而且多個角色的造型仍未似是最後造型，當中最讓粉絲難以辨認的角色就是由哥連法路（Colin Farrell）飾演的企鵝人，稍不留神就會錯過了他的畫面。

哥連法路飾演的企鵝人，但看來他仍未成為「真正」的企鵝人。（《蝙蝠俠》預告擷圖）

DC電影主席Walter Hamada日前出席DC Fandome時大爆DCEU的發展新方向，也讓全球DC電影粉絲非常期待。他指出目前DCEU共有兩大宇宙，而這一切要歸功於電視劇集《閃電俠》（The Flash）：「這讓我們打開了不同想法，你可以擁有一部閃電俠的劇集，同時擁有一部關於閃電俠的電影。你不需要選擇，你可以同時愛上這兩部作品。」

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DC電影主席Walter Hamada（左下）解釋DCEU電影新方針。（影片擷圖）

Walter Hamada續解釋指今次的全新《蝙蝠俠》就正是來自不同地球：「在地球一上面你可以擁有姬嘉鐸（Gal Gadot）、積遜莫瑪（Jason Momoa）及Ezra Miller的正義聯盟，這故事會繼續發展，但同時在另一個地球上，你可以擁有一個只做了兩年的蝙蝠俠。」而後者就指向由羅拔柏迪臣主演的《蝙蝠俠》。之後他續補充解釋：「你擁有正義聯盟在發展較好的一號地球上，而另一個地球則是只做了兩年的蝙蝠俠。」

Walter Hamada指正義聯盟發生在地球一號。（《正義聯盟》劇照）

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正因有平行宇宙的新發展方向，所以在由Ezra Miller主演的《閃電俠》電影上，就同時出現了分別由賓艾佛力（Ben Affleck）及Michael Keaton的蝙蝠俠。當時《閃電俠》導演Andy Muschietti在DC Fandome上提供了電影的最新概念圖並稱：「閃電俠的新戰衣，它更自然而且可以看到閃電嵌入在戰衣內。這是他的朋友Bruce Wayne製造的。」

究竟Ezra Miller的閃電俠會如何遇上米高基頓飾演的蝙蝠俠呢？（官方圖片）

然而一般相信，這新戰衣並非由賓艾佛力的蝙蝠俠所研發，皆因目前猜測閃電俠或受困在另一地球並遇上由米高基頓飾演的蝙蝠俠，而後者為他製造更高科技的戰衣，從而讓他可以回到原本的地球。由此推測DCEU正發展三個不同地球的平行宇宙。