【屍殺半島】《素媛》童星變美少女　仙氣外貌配長腿勁吸睛

2016年上映的韓國喪屍片《屍殺列車》叫好又叫座，相隔4年《屍殺半島》終於在本周上映，今集由男神姜棟元搭檔影后李貞賢，講述一眾生還者如何從朝鮮半島逃難到香港。除了兩位主角，電影《素媛》童星李蕊（又譯李甄）亦擔當重要角色，日前她出席電影宣傳活動時，一副成熟模樣，驚艷不少網民。

雖然是第一次拍戲，李蕊在《素媛》展演出成熟演技。（電影截圖）

2006年出生的李蕊，出道作正是改編自真實案件的《素媛》（港譯《許願》），雖然是第一次演戲，當年只有7歲的她展現出自然又成熟的演技，獲得一致好評，往後獲得大量工作機會，參演過《六龍飛天》、《回來吧大叔》及《阿爾罕布拉宮的回憶》等人氣韓劇。

小時候的李蕊十分可愛。（李蕊IG）

李蕊在《屍殺半島》佔戲甚重。（劇照）

不知不覺李蕊已經14歲，今次在《屍殺半島》飾演身手不凡的少女，導演透露這個角色是他的最初構想：「電影中的設定是大概15歲的女孩，4年來在受感染的半島生活，生存力非常強，開車技術非常好，其實拍《屍殺半島》之前，讓我第一個想起來的形象就是，一個小女孩開著一輛超大的車驅趕喪屍的場面，根據這個形象才策劃了這部電影。」

現年14的李蕊已進化成長腿美少女。（李蕊IG）

睇睇李蕊的進化過程

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日前李蕊出席《屍殺半島》宣傳活動，身穿黑色連身短裙，昔日的可愛小女孩已進化成仙氣美少女，現在的她已經亭亭玉立，不少網民感嘆時間過得太快。

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