導演陳詠燊爭取抗疫基金助業界　劉惠鳴歎戲曲界被遺忘

疫情持續，香港各行各業都大受打擊，其中電影界最受其害，大批業內人士多月來零收入，部分被迫轉行。日前，香港藝術發展局十大藝術範疇民選委員，舉行爭取「藝文界抗疫基金3.0」記者會，當中「藝發局電影及媒體藝術組主席」陳詠燊導演就促請政府，推出抗疫基金3.0，以直接舒緩措施，以解燃眉之急。

香港藝術發展局十大藝術範圍民選委員，昨日（26日）召開記者會，促請政府盡快推出「藝文界抗疫基金3.0」。（香港藝術發展局委員提供圖片）

導演陳詠燊發言時表示，電影界水深火熱，但藝發局早前推出的「藝文界支援計劃」，總共四千多宗的申請中，「電影及媒體藝術」範疇的申請只有91宗，原因是該計劃根本與大部份電影從業員無關。至於政府這大半年來，將電影界的支援交給「電影發展基金」負責，奈何「基金」一直傾向以推動未來發展的方式作出支援，例如推出「薪火相傳計劃」、放寛「電影製作融資計劃」、「劇本孵化計劃」與「首部劇情電影計劃」等，都是較長遠的措施，未能替業界帶來即時的經濟支援。

陳詠燊導演日前以「藝發局電影及媒體藝術組主席」身份，促請政府推出抗疫基金3.0，以直接舒緩措施，以解燃眉之急。（影片截圖）

陳詠燊提及一位很欣賞的副導演，今年年頭還在寫劇本，找他給意見，希望可以實現導演夢。然而沒多久疫情爆發，為生計被迫轉行去做地盤，後來更因工受傷而停工。他很頑強，堅持在家養傷之時繼續寫劇本，參與創投或者「劇本孵化計劃」。「他的確很熱血，但為何香港電影人需要去到這個地步來做創作？當香港政府以「香港電影」來宣傳香港時，又有否關注過幕後工作者究竟捱著怎樣的生活？」陳詠燊說。

陳詠燊從事編劇多年，前年執導首部電影《逆流大叔》。 (資料圖片)

此外，陳詠燊亦指出，除了傳統電影界，香港還有一班獨立的影像與媒體藝術家，從事獨立短片、動畫、紀錄片，以及媒體藝術創作等等，他們未完全被「電影發展基金」旗下的支援計劃所覆蓋，他們在這一年不但隨住展覧場地與播放場地的關閉而大失預算，甚至於嚴峻的經濟環境與及限聚令之下，很多賴以維生的公關計劃、影片拍攝邀請、商場主題設計佈置等等的工作均被無限期延期，甚至完全取消，他們現在的生活亦非常之困難。陳詠燊︰「希望香港政府不要再遺忘這一班，一直專業地從事光影藝術，一直以作品為香港省靚招牌的影像藝術家！」

藝術發展局戲曲組主席劉惠鳴。（受訪者提供）

戲曲界亦被遺忘

除了電影界，其實戲曲界亦是重災區，業界飽受封館＞重開＞再封館的影響，而藝術發展局戲曲組主席劉惠鳴，於記者會上先多謝政府早前曾經撥款資助藝文界同袍，但當時只涵蓋今年 2 至 6月的受影響活動，紓困計劃額度明顯不足，而且門檻過高，未能解決藝文界從業員大半年的燃眉之急。

就算這期間有演出，當中有不少額外支出需要業界自行承擔，例如因為疫情改變觀眾席座位，但重新出票給觀眾的額外費用、手續費、行政、處理等工序， 需要藝團自行承擔。劉惠鳴亦表示，就算有幸表演場館立即重開，並非可以馬上復工，需經過重新统籌、宣傳、售票等等，才可正式登上舞台，相信想回復正常生態恐怕要明年底才可，故長遠而言，希望政府制訂協助行業面對觀眾流失、購票意欲下降、場館租訂安排、增加透明度等問題，以支援藝文界在疫情後復蘇。