古天樂積極開戲兼發資助金　致力為基層舒困︰聽到業界不同的聲音

新冠肺炎疫情下，各行各業都接近陷入癱瘓，其中電影業可謂是重災區，因為戲院曾經封院，至今內地戲院更仍未重開，而且開工又受限聚令影響，令電影圈受創，不少從業員冇工開零收入。

雖然政府有舒緩措施，但對於多數以日薪制的影圈來說未必受惠。與其被動不如主動出擊，其中古天樂可謂身體力行出錢出力，既宣布跟英皇電影合作投演十套電影外，又與曾志偉聯手搞新版《豪門夜宴》，以解燃眉之急。

談起香港電影，古仔特別多話題。(葉志明 攝)

早前傳出古天樂跟曾志偉將會聯手開拍新版《豪門夜宴》，但詳情要有待公布。（網上圖片）

「並非一次可解決得來」

香港娛樂圈人人有份，繼歌神許冠傑、天王郭富城舉行網上騷籌款活動，分別幫助一班幕後音樂及電影人後，身為演藝人協會會長的古天樂，早前出席活動時，亦表示會積極協助影業的基層員工。「其實早前有跟總會及15個屬會去了解業界遇到的困難，聽到不同的聲音。這個問題並非一次性可解決得來，有關所有細節我會籌備好之後再同大家公布。」

近年大力投資本土電影的古仔，《逆流大叔》在前年叫好叫座，交出亮麗一頁。（《逆流大叔》劇照）

為影圈發掘不同題材和方向

至於早前宣布跟英皇電影合作的10部港片，古仔向傳媒表明︰「開戲計劃是希望幫助業界基層，亦希望為香港電影發掘不同的題材及新方向。」至於另一個快將成事的計劃，與曾志偉等籌備開拍新版《豪門夜宴》的籌款電影，古仔就坦言未敢透露太多，因為受疫情影響，政策變得太快，擔心會影響拍攝進度，甚至怕開工後要煞停，屆時會帶來不必要損失。「現時要多觀察一段時間，才公布開拍詳情。雖然現在戲院重開，但有兩個問題，第一是戲院不夠電影上映，第二是觀眾消費意欲低，始終要待疫情過去。」

天下一投資電影作品

+ 6 + 5 + 4

其實古仔除了心擊電影，身為演藝人協會會長的古天樂，其實早前已推動作曲家及作詞家協會（CASH），向音樂人發放一筆資助金，而且古仔強調這次不止是一次性資助，希望有能力做到一段時間的協助。對於各項協助行動，實在不負影帝及我最喜愛男歌手之名。