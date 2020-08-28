《哈利波特》榮恩女友自爆14歲時遭強暴：慶幸他沒有毀掉我

在《哈利波特》（Harry Potter）系列中飾演榮恩女友Lavender Brown的33歲英國女星Jessie Cave，近日與妹妹上節目大談成名前的經歷，期間自爆14歲時遭網球教練強暴，至今仍未完全走出陰霾。

戲中Jessie Cave跟Rupert Grint飾演的榮恩曾有轟動一吻。（電影截圖）

「回想起來，我仍在康復當中，我的性經歷對比你的是完全不正常」，Jessie Cave談起這段不愉快經歷時跟妹妹這樣說，她表示十分信任這位網球教練，想不到對方竟然對她做出這種事情，最後被送進監獄。

Jessie Cave（右）跟妹妹談往事。（IG圖片）

事件發生後，Jessie Cave說整個少女時代都變得不一樣：「18年後我才發現，那段時間仍然影響著我，雖然聽起來很糟糕，但我很慶幸沒有被這次強暴毀掉。」Jessie Cave認為外間對性侵以及所帶來的創傷討論度不足，「有些人能夠克服，有些人尋找跟它共存的生活方式，但絕對沒有被它定義自己」。

重溫Jessie Cave在《哈利波特》的演出

Jessie Cave入行拍戲前曾經是國家級泳手及網球員，但因受傷而被迫退役，2007年她在甄選中擊敗7000名對手獲得Lavender Brown一角，她跟諧星Alfie Brown交往多年，育有一子一女，現正懷有第三名孩子。