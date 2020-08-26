《哈利波特》魁地奇靚仔學長大走樣　37歲巨變M額光頭大叔

改編自風靡全球的JK羅琳着作《哈利波特》電影系列，捧出不少紅星，首部《哈利波特：神秘的魔法石》電影上映已是19年前的事，當中不少學生都已經長大，甚至乎已變成大叔！當中首集已有份演出的Sean Biggerstaff，大家未必好深印象，但一講起拉哈利波特打魁地奇的學長，你或許就會記得！

最右手邊的正是扮演葛來分多學院學生Oliver Wood的Sean Biggerstaff。（電影劇照）

Sean Biggerstaff在首集《哈利波特：神秘的魔法石》已經有份演出，扮演葛來分多學院的學生Oliver Wood，更是哈利波特1到3年級時的魁地奇隊隊長，擔任魁地奇隊的守門員，亦是他叫哈利波特去加入魁地奇隊。拍攝《哈利波特》時，Sean Biggerstaff亦只有18歲，當時他青靚白淨，符合扮演一位校草學長。

+ 9 + 8 + 7

不過近日Sean Biggerstaff在直播當中露面，網民留言完全認唔到佢，現年37歲的Sean Biggerstaff跟演出《哈利波特》的變化極大，完全搵唔到佢同當初做靚仔學長Oliver Wood的行跡！

Sean Biggerstaff雖然留有鬍鬚，但都未是最令人驚訝的部分，大家一看到他光頭露面且髮線向後移，紛紛留言指他大走樣，反問「是不是英國男人都避免不了脫髮的命運？」及後更有網民搞笑留言指他跟徐錦江撞樣，看來徐錦江繼雷神後，又成功收集多一位撞樣外國男星。