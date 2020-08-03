【哈利波特】電影選角極嚴格　首選頓失資格改由丹尼爾烈格夫頂上

《哈利波特》（Harry Potter）系列電影成功讓多位童星紅遍全球，當中包括分別飾演哈利波特、妙麗及榮恩的丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、愛瑪屈臣（Emma Watson）及路拔格連（Rupert Grint）等。然而原來導演曾有意起用一位美國童星飾演哈利波特，卻遭到小說作者JK Rowling反對。適逢哈利波特這角色踏入40歲，趁這機會讓我們重溫這段趣聞。

《哈利波特：神秘的魔法石》的選角規條非常嚴格，據Janet Hirshenson指出，除了年紀要合適外，哈利波特的人選眼睛需要是藍色或藍綠色的。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

由美國導演Chris Columbus執導的《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Sorcerer's Stone）在2001年上映時風靡全球，首集電影在當時錄得9億7,500萬美元全球票房收入，還獲得三項奧斯卡獎項提名。之後華納兄弟推出其餘7集，而整個《哈利波特》系列電影合共為華納兄弟獲得超過85億美元全球票房。

《哈利波特》系列電影合共為華納兄弟獲得超過85億美元全球票房收入。（《哈利波特－死神的聖物2》劇照）

在籌備《哈利波特：神秘的魔法石》初期，導演Chris Columbus曾把主角哈利波特交到美國童星Liam Aiken手上，皆因當時這位小演員曾與導演合作《Stepmom》。可是《哈利波特》作者JK Rowling反對，她堅持所有演員都必須是英國人，因此讓這位小演員與哈利波特擦身而過，也間接讓當時呼聲甚高的羅賓威廉斯（Robin Williams）無緣海格一角。然而有指在開拍前，其實JK Rowling早已經屬意由Robbie Coltrane飾演海格，再加上國籍問題，所以注定羅賓威廉斯未能再與導演合作。

導演Chris Columbus當時曾考慮起用美國童星Liam Aiken飾演哈利波特，但因後者不是英國人而與角色擦身而過。（IMDb 圖片）

至於為何選中丹尼爾烈格夫？

劇組在2000年時找到適合飾演哈利波特的人選，而他就是丹尼爾烈格夫。當時導演從電視劇《David Copperfield》看到丹尼爾烈格夫的演出，並認為他非常適合擔任這個角色。可惜當時丹尼爾烈格對角色不感興趣，選角導演Janet Hirshenson接受外媒訪問時回憶這段往事：「當時他不感興趣，他不再想當演員。」然而導演及監製David Heyman對他印象非常深刻：「某天黃昏，David Heyman獨自到劇院找丹尼爾烈格的父親，他向丹尼爾烈格及其父親說『為何你不參加試鏡？考慮一下』，最後然丹尼爾烈格回了一句『好』。」

導演Chris Columbus之後因此劇認定丹尼爾烈格夫就是飾演哈利波特的最佳人選。（《David Copperfield》劇照）

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經過多月的試鏡過程，丹尼爾烈格最終獲得哈利波特一角，但今次卻輪到其父母拒絕，原來他們不想讓兒子多年留在洛杉磯拍攝。於是華納兄弟改在英國拍攝，並與丹尼爾烈格簽了兩部電影的合約，而JK Rowling也認定他為哈利波特的化身。

小說作者JK Rowling堅持所有演員都必須是英國人，但其實最後劇組都難以找到全英國班底。（Getty Images）

據Janet Hirshenson稱，其實當時為哈利波特試鏡的共有6名小演員：「我們一定要有六名哈利波特，只有兩至三名的妙麗，大約五名榮恩。」有指湯姆費頓（Tom Felton）都曾為哈利波特試鏡，但最終導演及其選角團隊對丹尼爾烈格的表現更加賞識，而那部兩部電影的合約很快地發展成八部電影。至於Liam Aiken仍在荷里活努力突圍而出。