哈利波特｜20年前三童星首見全球媒體　愛瑪屈臣答問超有妙麗風格

《哈利波特》(Harry Potter)系列電影在全球捧紅戲中多位演員,19年前上映《哈利波特:神秘的魔法石》(Harry Potter and the Sorcerer's Stone)第一部電影時,瞬間就風靡全球。 回顧飾演哈利波特、妙麗及榮恩的丹尼爾烈格夫(Daniel Radcliffe)、愛瑪屈臣(Emma Watson)及路拔格連(Rupert Grint)當年首度現亮相的訪問,當時幾位表現非常可愛,被問到會怎樣花費賺到的薪金?愛瑪屈臣的回答就相當「妙麗」。

2001年上映的《哈利波特:神秘的魔法石》由美國導演Chris Columbus執導,第一集電影當時錄得9億7,500萬美元全球票房收入,更獲得三項奧斯卡獎項提名,開始省靚《哈利波特》的招牌,更令戲中多位童星演員名氣大增,爆紅全球。

飾演哈利波特、妙麗及榮恩的丹尼爾烈格夫、愛瑪屈臣及路拔格連,首次一起亮相見全球媒體,是在2000年的8月。

「哈利波特」丹尼爾烈格夫曾在紀錄片《Creating the World of Harry Potter》透露,當時他與演員們一起見記者,參與人生中首次記招,感覺都幾緊張,「我當時很害羞、很安靜,根本說不出話來。有趣的是,當時路拔格連(榮恩)是我們三個之中最健談的。」

當三位童星被問到會怎樣使用第一次拍戲賺到的片酬,他們的回答就各有特色,愛瑪屈臣答案相當有妙麗的風格,「我怕我的答案會令你們所有人都覺得很悶,但我會把這筆錢存在銀行,直到我21 歲。」

瑪屈臣年紀細細已經很有妙麗成熟的風範。(GettyImages)

丹尼爾烈格夫就相對很怕醜,低頭說:「我不知道,我沒想到。」路拔格連接著就對着咪說,「以一個巫師來說,我們獲得的酬勞是麻瓜錢,我不太懂這件事。(Well, speaking like a wizard, we are going to get paid with muggle money and I don't understand it. )」榮恩當時表現得相當入戲。

雖然愛瑪屈臣年紀細細已經很有妙麗成熟的風範,但其實她之後曾在專訪中透露,首次與全球媒體見面時,望到周圍都是相機、閃光燈,她是感到非常緊張。

愛瑪屈臣在演出《哈利波特》前她在學校已演出過話劇。主角丹尼爾烈格夫就坦言他是同學們之間,讀小說讀得最少的一個,所以當時大家知道他獲選成為哈利波特都覺得很生氣,我與哈利波特最相似的是我也想要擁有一隻貓頭鷹。」而路拔格連就覺得自己跟榮恩都像,現實中他的家同樣有7個孩子,「我簡直跟榮恩相似得嚇人。」