黑豹妹拍電影版「詭異雙胞胎」　拒與外界接觸創作血腥變態小說

一般人對雙胞胎的相處都充滿好奇，他／她們真的有心靈感應嗎？過去英國曾發生一件神秘事件，曾經有一對雙胞胎姊妹因詭異的行為引起傳媒追訪，她們由於不與外界溝通，故被稱為「沉默雙胞胎」（The Silent Twins）。她們的故事曾被改編成影視作品，而最新一部關於她們的電影將由波蘭導演Agnieszka Smoczyńska執導；並由《黑豹》（Black Panther）女星Letitia Wright主演。

《黑豹》女星Letitia Wright將主演有關「沉默雙胞胎」的電影。（《黑豹》劇照）

「沉默雙胞胎」的父親Aubrey Gibbons是英國皇家空軍的技術員，而母親Gloria Gibbons則是家庭主婦。除了雙親外，兩姊妹還有一個姊姊Greta、一個哥哥David及一個妹妹Rose。當時Gibbons一家在1960年代初由巴巴多斯移居英國高雲地利，但之後父親被派往也門工作，雙胞胎姊妹June Gibbons及Jennifer Gibbons在1963年於當地一間軍事醫院誕生。一家人之後重回英國，並在1974年移居威爾斯。

《黑豹》女星Letitia Wright將主演有關「沉默雙胞胎」的電影，未知她會否一人分演兩個角色。（《黑豹》劇照）

自創獨自語言系統

雙胞胎姊妹非常親密，還自製旁人無法聽懂的語言，就連親生父母都不理解兩人的世界，她們甚至創造出只有兩人明白的語言系統。作為當地社區唯一的黑人小孩，她們在校經常被排斥及欺凌，這對她們造成傷害。學校高層准許她們提早離開學校，從而避免再受到不必要的欺凌，因此兩姊妹變得更依賴對方，除了對方外，她們也只會與妹妹Rosie說話。

「沉默雙胞胎」的故事被改編成不少影視作品，也曾推出紀錄片。（《Silent Twins: Without My Shadow》影片擷圖）

雙胞胎被迫分開

雖然雙胞胎姊妹不說話又不讀書，但仍然繼續上學。直到1974年，醫護人員到學校為學生接種疫苗才發現她們有異樣，並通知兒童心理醫生介入。最終雙胞胎姊妹在14歲那年被送往不同的寄宿學校生活。可是雙胞胎被迫分開後，兩人的情況不僅沒有好轉反而變得嚴重，最終父母接回兩人，雙胞胎姊妹再次團聚。

雙胞胎姊妹團聚後，更加拒絕與外界接觸，開始沉迷在自己的世界，並創作屬於自己的肥皂劇，還錄下台詞作為禮物送給妹妹Rosie。在1979年，她們開始寫作生涯，並參加了創意寫作的課程，各自創作出不同的小說，而故事內容涉及古怪、年輕男女的犯罪行為。

由June Gibbons所創作的《Pepsi-Cola Addict》。（網上圖片 ／ 《Silent Twins: Without My Shadow》影片擷圖）

創作暗黑風故事

在June Gibbons所創作的《Pepsi-Cola Addict》，剛上高中的男主角被老師勾引而被父母送往感化所，而他在那裡受到一位同性保安的追求；而在Jennifer Gibbons的《The Pugilist》，故事講述一位醫生為拯救他孩子的生命，而殺死家中的狗以移植牠的心臟。最後狗的靈魂繼續生活在孩子身體內，並對父親復仇。雙胞胎姊妹既獨特而又黑暗的寫作風格，周遭的人難以理解，這使她們的作品無人問津。

雙胞胎姊妹在18歲時開始接觸酒精及藥物，犯下縱火、酗酒、吸毒、盜竊及殺人等罪行，但雙胞胎姊妹獲判入保安嚴密的精神健康醫院Broadmoor，她們在那裏度過了11年。在大劑量的抗精神病藥物的副作用下，她們沒有辦法集中精力。雖然之後獲減輕劑量，但她們已失去了對創作的興趣。

雙胞胎姊妹June Gibbons及Jennifer Gibbons據了解只會跟妹妹Rosie溝通。（《Silent Twins: Without My Shadow》影片擷圖）

其中一人死去才開始說話

《星期日泰晤士報》記者Marjorie Wallace曾採訪她們，並在報道中寫道：「這對雙胞胎達成了一個約定，若其中一個死去，另一人必須開始說話並過正常生活。」1993年3月，兩人在移送更為開放的病院時，Jennifer Gibbons沒有醒來，很快就確定死於急性心肌炎，而在她體內並沒有發現藥物或毒藥的跡象，她的死因至今仍是一個謎。之後Marjorie Wallace再次訪問June Gibbons，當時她稱：「我終於自由了，解放了，Jennifer終於為我放棄了她的生命。」

June Gibbons送給妹妹Jennifer一首詩，並刻在墓碑上「我們曾是兩個，卻變成一個。我們不再是兩個，一個也繼續生活，安息吧。」據當地傳媒報導，57歲的June Gibbons目前住在父母附近，並已重新適應社區生活，跟她當初與妹妹的約定。

《星期日泰晤士報》記者Marjorie Wallace曾採訪雙胞胎姊妹June Gibbons及Jennifer Gibbons。（Getty Images）