《怪胎》台灣票房逼近一千萬！瘋狂粉絲睇廿次　林柏宏感謝同路人

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林柏宏、謝欣穎主演浪漫喜劇《怪胎》全台熱賣，目前已逼近四千萬票房（約港幣一千萬），男女主角也因此受到極大注目，林柏宏於29日出席劇集《正常人》講座，與導演傅天余對談，這場講座的票更在開賣後的二十分鐘內火速賣光，更有不少粉絲寫信去要求加開場次，展現林柏宏的高人氣。

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在講座上，林柏宏提到當初是傅天余推薦他看《正常人》原著小說，而他一看就愛上這個感傷的青春愛情故事，後來出了影集也是一口氣將十二集看完，對於劇中的男女主角，林柏宏更用自己主演電影來做妙喻，「他們就像是兩個極力想融入世界做個《正常人》的《怪胎》，發現只有彼此能夠了解自己」，林柏宏也將這本書推薦給其他藝人朋友，包括曾合作《火神的眼淚》的陳庭妮，陳庭妮更在當晚驚喜現身力挺，在台下聆聽林柏宏、傅天余的對談，收穫良多。

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《怪胎》目前票房亮麗，讓林柏宏相當開心，其實電影宣傳早從七月初就開始跑到現在，他也很拼命跑遍各大節目宣傳，包含從來沒去過的外景遊戲節目。電影一路上得到非常多觀眾表示對於電影的喜愛，甚至有鐵粉已超過二十刷，他覺得相當感動及感謝。目前即使已上映邁入第四週，票房還是持續成長中，林柏宏表示：「謝謝各位『同路人』，希望這股『怪胎旋風』能繼續延續下去，讓更多人看到這部好作品！」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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