盧廣仲獻唱《刻在你心底的名字》主題曲　竟被一場男男戲份感動

台灣青春愛情電影《刻在你心底的名字》（Your name engraved herein）由瞿友寧監製、編劇，柳廣輝執導，美商索尼影業發行，新生代亮眼新星陳昊森、曾敬驊、邵奕玫領銜主演，官方21日公開正式預告，值得一提的是，電影同名主題曲邀來金鐘、金曲雙料歌王盧廣仲跨刀演唱，令人驚喜，本片耗資7000萬（台幣、下同）製作，拍攝場景橫跨台灣、加拿大、澎湖外島等地，電影將於9月30日中秋節在台灣上映。

正式預告一開場，14部近30年的經典同志題材電影映入眼簾，時至今日，台灣同婚法通過一週年，期許本片也能成為台灣近代具代表意義的同志電影。

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《刻在你心底的名字》描述1987年，陳昊森、曾敬驊兩個情竇初開的高中男孩，在解嚴時代的壓抑下，如何突破層層重圍，尋找自己的真愛。兩人首次合作就默契十足、屢創話題，在台北電影節首映後，兩人精湛的演技被網友封為年度最強「驊森CP」。

電影主題曲演唱人盧廣仲在看完電影後才進錄音室配唱，兩個男主角在電影中對望的時刻最令他動容，他表示，「很少唱到不是自己創作的歌，這次合作是相當難得的機會，我一直相信，愛是沒有形狀的。」

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+ 4 + 3 + 2

電影場景也特別赴澎湖外島拍攝，陳昊森與曾敬驊在無人島上因為有潮汐的時間壓力，從早拍到晚相當專注，也顧不得有沒有暈船，或是腳底被沙灘上的珊瑚礁石刺痛的感受，一鼓作氣拍攝完成。

陳昊森表示，「原本沙灘上很熱很曬，到了下午海風又很冷，大家又很怕漲潮回不去，但又如何，像極了愛情！」兩人在海邊拍裸身戲時，陳昊森坦承一開始十分彆扭，攝影指導姚宏易告訴他「越怕反而越容易被拍到」，一席話讓他豁然開朗，「對啊！我怕什麼，在場男生我有的他也有，衝吧！」

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+ 13 + 12 + 11

曾敬驊也表示，下半身的三角地帶都有做好防護措施，拍攝時工作人員也在一旁注意，防止他們走光，整場戲拍攝起來讓他十分安心。陳昊森為了更符合電影年代的學生身形，開拍前刻意讓自己瘦了整整13公斤，拍戲過程中也只吃無調味的雞肉以維持精壯的身材；而外型瘦高的曾敬驊，則因和導演討論過後，覺得只要繼續維持現狀即可，他也在柳廣輝導演溫柔的表演指導下，突破害羞的瓶頸，演出電影中讓人又愛又恨的Birdy。

正式預告中還有一幕是陳昊森差點在飾演媽媽的王彩樺面前，坦承自己喜歡的人是誰，情緒激動落淚，他表示相當心疼「阿漢」，但是必須跟著他一起勇敢，與王彩樺對戲後更直呼：「彩樺姐就是我媽啊！不管下戲上戲我都叫她媽，因為從上戲第一刻起，她就給我媽媽的感覺，所以那場戲才會那麼真情流露。」

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他也偷偷透露，王彩樺是素顏上陣演出，對於她的敬業演出深感佩服。而曾敬驊在預告中也有頂撞學校教官洪都拉斯的爭執場面，他認為Birdy跟自己潛藏的個性滿像的，「內心時常有股衝動、狂熱。」

《刻在你心底的名字》同時邀來重量級實力派演員戴立忍、王識賢、王彩樺、龍劭華、洪勝得（洪都拉斯），以及法比歐、林暉閔、陳怡叡等新銳演員的加入，正式預告中短短幾秒，已讓影迷們引頸企盼。

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談到對電影的期許，曾敬驊認為《刻在你心底的名字》是一部時光機的電影，可以去瀏覽曾經發生的每一段感情，不論最後的結局帶給了你什麼，偶爾回想起，或許它就能帶給你傻子走下去的能量，切換每個階段的自己，「現在的你還想念那個他嗎？或許，他也正想念著你也說不定！」

陳昊森則始終相信「愛的力量是無限大」，他想要用一部這麼有「愛」的作品，讓更多人知道愛是最美好的事情，每個人都一樣。片中不少觸動人心、感動的畫面更是令人難忘不已，將勾起每一位刻在心底已久的那個名字。

電影《刻在你心底的名字》故事聚焦在80年代剛解嚴的台灣，一對遊走在友誼，愛慕之間的高中同窗，他們在青春的騷動與性啟蒙的渴望牽引下冒險，因為學妹的出現而讓曖昧關係產生變化。卡司集結影壇亮眼新星的帥氣鮮肉陳昊森、曾敬驊，及新人邵奕玫領銜主演，三人在片中的優異表現令觀眾眼睛為之一亮。

盧廣仲為電影《刻在你心底的名字》獻唱主題曲。（Facebook@刻在你心底的名字）

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【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】