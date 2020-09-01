「黑豹」逝世｜米高B佐敦遲來的貼文惹哭粉絲︰你是我的哥哥

Marvel超級英雄電影《黑豹》（Black Panther）男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）早前因結腸癌離世，終年43歲。在「瓦干達國王」駕崩當天，許多昔日戰友都送上最後祝福，事隔約3天後，在戲中飾演「國王」堂弟的米高B佐敦（Michael B. Jordan）終在其社交網站撰文悼念。其實不少粉絲在得悉「國王」離世的消息後，都非常擔心米高B佐敦的情況，皆因兩人情同手足，如今他終於「現身」，粉絲都應該鬆一口氣。

《黑豹》在2018年上映時叫好叫座，還為Marvel Studios奪得三座奧斯卡，查特域克保斯曼與米高B佐敦功不可沒。（《黑豹》劇照）

查特域克保斯曼與米高B佐敦因合作Marvel超級英雄電影《黑豹》而結緣，前者飾演瓦干達的國王鐵查拉（T'Challa）；而後者則飾演「人命買家」Erik Stevens，他原是鐵查拉的堂弟，可惜在父親被殺後，他被迫獨自在黑人受壓迫的社區長大。之後他知悉自己的真正身份後，試圖挑戰鐵查拉的政權。

米高B佐敦終在「瓦干達國王」查特域克保斯曼駕崩三天後回應事件。（米高B佐敦 Instagram 圖片）

對於好兄弟離世，米高B佐敦終於打破沉默，在其社交平台Instagram上載了一篇賺人熱淚的感言。他開首寫道：「我一直嘗試找一個詞彙去形容，但沒有一個接近我如今的感受。我一直在回憶（與你的）每一刻，每一次對話、每一次笑聲，每一次的分歧，每一次擁抱…每一件事。」

米高B佐敦在《黑豹》中飾演「人命買家」Erik Stevens。（《黑豹》劇照）

之後米高B佐敦以「更多相處的時光」為題，憶述與查特域克保斯曼的兄弟之情：「我們最後一次談話，你曾說過我們會永遠在一起。這句話現在對我而言比以往更具意義。從我演藝事業開始，我在16歲的接拍了《All My Children》，你為我鋪平了道路。你告訴我如何可以變得更好、達成目標及創造傳奇。不知道你是否知道…我一真觀摩、學習並不斷受你的偉業所鼓舞。」巧合地，米高B佐敦加入《All My Children》時，正是頂替離開的查特域克保斯曼，直到2006年6月才正式結束。

這個情境隨著查特域克保斯曼離世而成為大家的回憶。（Getty Images）

之後米高B佐敦談到查特域克保斯曼的傳奇：「你給予世界的一切…你向我們展示了我們可以是傳奇及英雄…並永遠長存。但最傷痛的是，我如今了解你是一位怎麼樣的傳奇及英雄。」米高B佐敦又提到查特域克保斯曼無論在甚麼時候，他都不會忘記自己最愛的東西：「你關心你的家人、朋友、工作及精神。你關心小孩，社區，我們的文化和人文。你關心我，因為你是我的哥哥。但當你仍在生時，我從來沒有機會告訴你，或送你鮮花。」

米高B佐敦在戲中要與查特域克保斯曼針鋒相對。（《黑豹》劇照）

米高B佐敦稱現在他會更珍惜與喜歡及敬重的人相處的時光，並承諾查特域克保斯曼，他的餘身都會仿傚他一樣：「活出恩典、勇氣，並不言悔。」最後他還稱呼查特域克保斯曼為「國王」：「願你安息兄弟，力量更堅定！」可見，查特域克保斯曼對於米高B佐敦影響非常深厚。

「國王」查特域克保斯曼對米高B佐敦影響非常深厚。（《黑豹》劇照）

另一邊廂，在Marvel電影宇宙中飾演「紅女巫」的伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）卻因未有在網上悼念昔日拍檔而惹來網民圍攻。不少網民更到「紅女巫」的社交平台Instagram上攻擊狂鬧，最終她疑不堪壓力，索性將Instagram刪除。其實「紅女巫」一直甚少使用Instagram，但今次卻被道德判官審判，不少人都覺得網民做得很過份。

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