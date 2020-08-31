【黑豹】Chadwick Boseman年半前預告死亡　Marvel悼念影片好催淚

飾演Marvel超級英雄「黑豹」（Black Panther）的查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）日前結腸癌逝世，終年43歲。查特域克生前對病情十分保密，沒有漏出半點風聲，死訊一出震驚全球。不過有網民發現，去年查特域克受訪時曾作出死亡預告，現在再看片段，實在叫人心酸。

查特域克保斯曼去年4月受訪時，連講幾次「我已經死了」，現在重看影片令人感觸萬分。（影片截圖）

去年查特域克保斯曼出席CinemaCon活動接受媒體訪問時，被問到有關《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的事時，他說：「很好，但我已經死了，不能回答相關問題」，記者再問他能否劇透及談談《黑豹》續集時，他笑笑口重覆：「我已經死了」，記者說：「不可以，我們還未接受到你死去」，他就話：「但我是，我已經死了」。

重溫黑豹精彩劇照

+ 23 + 23 + 23

訪問於去年4月、《復仇者聯盟4》還未上映時進行，當時大家都不知道查特域克正對抗癌魔，他再三說自己已經死去，只是在拿角色開玩笑，但現在看來，他像是語帶雙關，尤其是談到《黑豹》續集，現在的確他已經不在了。

羅拔唐尼在Marvel Studios的影片中悼念查特域克。（影片截圖）

此外，Marvel Studios昨日（30日）公開悼念查特域克的影片，除了總裁Kevin Feige及《黑豹》導演Ryan Coogler外，一眾超越英雄包括「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson），以及一眾《黑豹》演員都有拍片悼念，配上電影畫面，網民睇完都話好催淚。